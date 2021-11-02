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【美酒佳餚巡禮】迪士尼中菜廳晶荷軒推大師發辦　6款菜式必食椰皇佛跳牆【附預約網址】

休閒消費 12:27 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

日本的Omakase為人熟悉，中菜版的「廚師發辦」大家又有否聽過？由香港旅遊發展局主辦的第12屆「香港美酒佳餚巡禮」11月正式開鑼，迪士尼中菜廳晶荷軒參與了其中的「大師發辦」活動，推出六道菜包括指定菜式迷你佛跳牆。TOPick邀請了負責的行政中廚梁樹華師傅，為大家介紹這款必吃菜式。

香港迪士尼樂園度假區行政中廚梁樹華師傅。（文子健攝）

選用椰皇製作佛跳牆

香港迪士尼樂園酒店晶荷軒推出的大師發辦「如意美饌」一共有六道菜，當中必有菜式迷你佛跳牆使用了高級海味，燉出的湯清而不膩。梁樹華師傅表示，利用椰皇製作佛跳牆口味會比較清甜。

由於椰皇本身比較清甜，帶出的味道也比較香，再配合味道濃郁的海味，可以中和整體味道。

迷你佛跳牆。（文子健攝）

佛跳牆主要的材料是鮑參翅肚，而迪士尼選用了環保海味，包括可持續性的海參以及素翅等，另外湯底更熬足6小時。「大師發辦」的其他菜式會用上時令食材製作出不同地方的菜式。菜式更會加入迪士尼的元素，方便大家「打卡」！

「如意美饌」六道菜菜單每位$1,118，價錢已包括10%服務費及茶芥。詳情及預約請【按此】。

其他精選菜式。（文子健攝）

晶荷軒推精緻中菜

除了「大師發辨」之外，晶荷軒還有其他精緻的中菜可供選擇。另外，迪士尼樂園酒店的華特餐廳將會推出聖誕版的下午茶。

聖誕版的「閏蜜時刻」下午茶。（文子健攝）

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責任編輯：蕭雅文、鄭樂晴

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