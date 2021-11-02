【活得健康啲】檸檬+白醋$20有找　天然3寶輕鬆清走頑固污漬+臭味

廚房用具用得多自然會產生污漬，而污漬日積月累更會變成千年漬！今集《活得健康啲》請來綠色和平項目主任譚穎琳（Leanne）教大家如何利用3種天然又便宜的材料，就可以輕鬆去除頑固污漬。

▲ 綠色和平項目主任譚穎琳Leanne和主持Melody。（曾嘉文 攝）

能食用的清潔劑

市面上的清潔劑一般含有化學物質，經皮膚接觸或會引起過敏。檸檬、白醋和梳打粉，除了是煮食用的材料，在清潔家居方面更是好幫手。Leanne解釋，檸檬含有酸性物質，可以化解一些鹼性例如水漬等污垢；梳打粉的鹼性特質就能去除廚具上的油漬；而白醋酸性更強，配合梳打粉使用會產生化學反應，更易分解污漬。

另外，Leanne指使用這些天然清潔劑的最大好處，就是在潔淨家居後不會留下有害的殘留物，對家中的小朋友、寵物和環境皆安全。

我們用這些天然的材料清潔家居，不但便宜、對身體好，其實對環境也有很大幫助。

▲ 天然又健康。（曾嘉文 攝）

材料：

檸檬

梳打粉

白醋

粗鹽

一：茶漬

不少人習慣每天早上喝一杯咖啡或茶提神，如果杯子使用後不徹底清潔，容易積下污漬，單用清水難以清潔。Leanne分享利用檸檬和梳打粉，就能跟茶漬說掰掰！

▲ 難以清水洗走的茶漬。（曾嘉文 攝）

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二：微波爐異味

使用微波爐加熱食物時，飯菜的油脂或湯汁四濺，或者有時候一不留神「叮燶」食物，會令微波爐產生異味。原來簡單利用檸檬和水就能去除這些的異味，清潔後還會留下陣陣檸檬清香。

▲ 微波爐有異味。（曾嘉文 攝）

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三：焗爐鐵盤千年漬

疫情下大家都化身廚神，廚具經常使用，久而久之就會積聚污垢形成「千年漬」。Leanne指只要出動梳打粉、白醋和檸檬，就能解決污漬。如想達到更佳效果，可以配合粗鹽使用，不過她提醒要留意廚具本身的材質，以免刮花表面的塗層。

▲ 焗爐鐵盤上留有頑固污漬。（曾嘉文 攝）

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記者：鄭樂晴