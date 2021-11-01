【食物中毒】10人光顧油塘龍騰海鮮酒樓後上吐下瀉　4人需求醫

▲ 10人於油塘龍騰海鮮酒家晚膳，進食包括在區內一海鮮檔購買的食材後出現懷疑食物中毒病徵。

衞生署衞生防護中心今日（1日）正調查1宗懷疑食物中毒個案，共涉及10人。他們10月30日於油塘龍騰海鮮酒樓晚膳，進食包括在區內一海鮮檔購買的食材後出現懷疑食物中毒病徵。其中4名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。

中心表示，個案涉及1男9女，年齡介乎28至35歲。他們在上址食肆用膳及進食海鮮檔購買食材約17小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐病徵。

最新影片：轉季天氣易誘發鼻敏感 中醫教茶療及穴位紓緩

中心發言人稱，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

最新影片推介：【活得健康啲】失去摯友為人生最大傷痛 林二汶：我沒給自己傷心時限

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津