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【食物中毒】10人光顧油塘龍騰海鮮酒樓後上吐下瀉　4人需求醫

社會 19:23 2021/11/01

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

10人於油塘龍騰海鮮酒家晚膳，進食包括在區內一海鮮檔購買的食材後出現懷疑食物中毒病徵。

衞生署衞生防護中心今日（1日）正調查1宗懷疑食物中毒個案，共涉及10人。他們10月30日於油塘龍騰海鮮酒樓晚膳，進食包括在區內一海鮮檔購買的食材後出現懷疑食物中毒病徵。其中4名受影響人士已求醫，無需入院，全部病人情況穩定。

中心表示，個案涉及1男9女，年齡介乎28至35歲。他們在上址食肆用膳及進食海鮮檔購買食材約17小時後出現腹痛、腹瀉、發燒、噁心及嘔吐病徵。

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中心發言人稱，署方已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查，並呼籲市民保持個人、食物及環境衞生，預防經由食物傳播的疾病。

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記者：黃穎津

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