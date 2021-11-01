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【偷拍裙底】慈雲山中學男學生涉偷拍女老師及同學裙底　平機會：校園性騷擾屬違法行為

社會 19:44 2021/11/01

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平機會指學生與學生之間或學生與教職員之間發生的性騷擾行為都是違法行為

慈雲山一間中學有男學生涉嫌偷拍多名女生及女教師裙底。平機會今日（1日）就事件回應，指學生與學生之間或學生與教職員之間發生的性騷擾行為都是違法行為，學校有責任採取補救行動。

近日有傳媒報道，指有就讀該校中五級女學生向其家長透露，上月同班1名男學生在班房被老師發現偷拍裙底，其後更爆出受害者包括數名女教師及女學生。然而，該家長指涉事男學生仍「若無其事」上課，僅曾在上課期間突然被教職員接見，令其女兒「擔驚受怕」。

據了解，學校已就事件展開跟進工作，而警方亦收到有人報案，案件仍在調查中，暫未有人被捕。

平機會主席朱敏健表示，十分關注有關事件。有關行為可能違反《性別歧視條例》（香港法例第480章）下關於性騷擾的條文。

他強調，校園內，學生與學生之間或學生與教職員之間發生的性騷擾行為都是違法行為。此外，雖然學生不是學校的僱員或代理人，學校不必為學生的違法行為負上轉承責任；然而，學校有責任採取補救行動，消除校內對學生及其僱員可能造成一個在性方面有敵意或具威嚇性的環境。
 
根據《性別歧視條例》，「性騷擾」是指任何不受歡迎而涉及性的行為，而這些行為是一個合理的人應會預期該位受騷擾的人士會感到受冒犯、侮辱或威嚇。性騷擾包括對個別人士的性騷擾或製造在性方面具敵意／威嚇性的環境。

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責任編輯：黃穎津

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