【強制檢測】10個指明地方納強檢　包括9間小學幼兒園及1間特殊學校

▲ 10個指明地方納強檢，包括9間小學幼兒園及1間特殊學校。（馮漢柱攝））

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士，須於11月3日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月30日至11月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

因應早前10間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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受影響地點如下：

任何在10月19日至11月1日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，須於11月3日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

1. 聖公會聖約瑟堂幼稚園 -- 元朗錦上路吳家村83A 2. 保良局易桂芳幼稚園 -- 屯門屯門市地段 242 號翠林花園第2層 3. 香港宣教會優質幼兒學校 -- 粉嶺欣盛苑商場 KG01號鋪 4. 基督教香港崇真會安強幼兒學校 -- 鑽石山鳳德邨鳳德社區中心5樓 5. 嵐山綠茵英文（國際）幼稚園（嵐山）／綠茵國際幼兒園（嵐山） -- 大埔鳳園路9號 6. 合一堂單家傳紀念幼稚園 -- 沙田鞍誠街26號 7. 香港小童群益會樂緻幼兒園暨幼稚園（黃大仙） -- 黃大仙黃大仙上邨達善樓地下 8. 香港紅十字會甘迺迪中心 -- 薄扶林大口環道15及17號 9. 香港耀能協會鴨脷洲幼兒中心 -- 鴨脷洲鴨脷洲邨利怡樓地下1-16號

此外，任何在10月19日至11月1日期間於香港新界沙田美林邨屋邨小學第一校舍東華三院蔡榮星小學就讀四年級的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於11月3日或之前接受檢測。

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記者：黃穎津