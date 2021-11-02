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【水警殉職】林婉儀總督察喪禮最高榮譽儀式舉行　將安葬於浩園

社會 10:04 2021/11/02

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水警林婉儀出殯，警務處處長到場致祭。（陳國峰攝）

水警高級督察林婉儀於執行職務期間墮海殉職，獲追授為總督察。警方今日（2日）在九龍紅磡世界殯儀館及和合石浩園為林婉儀舉行最高榮譽喪禮儀式。靈堂中間擺放林婉儀身穿制服的遺照，橫匾寫有「永遠懷念」，靈堂內外放滿各界致送花牌，警務處處長蕭澤頤、多名警隊代表及政府官員均到場致祭。

喪禮早上先在殯儀館舉行，上午9時30分在地下靈堂先舉行傳統儀式；儀式後靈堂內及殯儀館外將會舉行警隊喪禮。喪禮完畢後，將前往昂船洲政府船塢水警小艇分區總部進行路祭，中午再到和合石浩園舉行安葬儀式。

事發當日，林婉儀乘搭水警巡邏艇於龍鼓洲近沙洲一帶，被一艘走私快艇撞到反艇，小艇上4人墮海，並困在船底，3人先後被救出，林婉儀失蹤，其後證實死亡。詳情即看：【下一頁

其後，廣東公安於上月初拘兩名涉案內地走私集團成員，涉嫌於9月25日用大飛撞反香港水警一艘巡邏艇，導致高級督察林婉儀殉職。初步調查，兩名被捕男子從事走私凍肉，有黑社會背景。詳情即看：【下一頁

林婉儀自2007年加入警隊。她隸屬水警總區小艇分區，擁有14年警務工作經驗，曾破獲3,700萬元走私案救出多隻狗隻。詳情即看：【下一頁

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責任編輯：余思嵐

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