【藥物安全】Hemohim口服產品含有毒甲氧沙林　服用或致肝損傷4人需住院治療

▲ 衞生署今日呼籲市民切勿購買或服用聲稱名為「Hemohim」的口服產品。（政府新聞處）

衞生署今日（1日）呼籲，市民切勿購買或服用聲稱名為「Hemohim」的口服產品，因為該產品被發現含有未標示有毒成分，或會引致肝損傷。發言人呼籲，市民應立即停服有關產品以免影響健康，如曾經服用該款產品並出現病徵，應立即求醫。

衞生署指，上月29日接獲醫管局通報4宗出現急性肝損傷的懷疑中毒個案，涉及4名42至72歲女病人。她們在今年4月至9月期間出現茶色尿、黃疸和嘔吐等病徵，全部須住院治療，現時已出院。

署方調查指，病人均報稱曾服用上述產品以改善健康狀況，服用時間介乎2星期至6個月。衞生署從病人獲取2個產品樣本，政府化驗所今日確認產品樣本均含有甲氧沙林。

▲ 衞生署從病人獲取的兩個產品樣本。（政府新聞處）

衞生署發言人表示，甲氧沙林被認為可能會引致肝損傷。其他常見副作用包括噁心、頭痛、暈眩、疲倦、抑鬱，以及皮膚對陽光反應等。

甲氧沙林是列於《藥劑業及毒藥規例》（第138A章）下的物質，用於治療包括銀屑病及白蝕等疾病。衞生署正調查產品的來源，如有需要會採取執法行動。

衞生署已設立熱線（2961 8949）供市民查詢使用上述產品的影響，熱線明日（2日）起於星期一至五上午9時至下午5時運作。

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記者：黃穎津