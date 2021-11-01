【入屋爆竊】男賊潛旺角女僕咖啡店爆竊　盜逾千元現金及遊戲機相機於秀茂坪落網

▲ 警方在秀茂坪安達村一單位拘捕一名38歲本地男子，涉嫌爆竊。（Facebook圖片）

警方上月28日接獲旺角一間咖啡店職員報案，指該店鋪門鎖被破壞，內有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊。店員經點算後發現1,300元現金、總值約5,300元的一部遊戲機及兩部相機失竊，案件列爆竊。

據了解，有關店鋪是一間女僕咖啡店，事發後該店曾在社交網站上發布閉路電視片段，上載懷疑賊人照片。

旺角警區情報組人員經情報分析及深入調查後，鎖定1名目標男子，人員今日（1日）進行拘捕行動，在秀茂坪安達村一單位拘捕一名38歲本地男子，涉嫌爆竊，並起回男子案發時的衣物。被捕男子現正被扣留調查，案件由旺角警區刑事調查隊第六隊繼續跟進。

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記者：黃穎津