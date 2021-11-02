  • 27°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 15:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】今增2宗輸入　均打齊針及染變種病毒

社會 14:16 2021/11/02

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（2日）新增2宗輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。另初步確診少於5宗。

新增個案詳情如下：

  • 第12354宗：37歲女，10月24日發病，10月31日從西班牙、希臘、葡萄牙、土耳其經航班TK083抵港，在抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，6月16日及7月16日在香港接種兩劑科興
  • 第12355宗：29歲男，無病徵，10月29日從菲律賓經航班5J272抵港，入住西營盤華大盛品酒店期間確診，5月14日及7月23日在菲律賓接種兩劑AstraZeneca

昨日新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,348宗，包括12,347宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】

政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士，須於11月3日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月30日至11月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

政府昨天公布，由11月12日起全面收緊豁免檢疫安排，並強化對豁免人士的監管。實施的新措施包括取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排及要求外國領館及機構人員到港後必須在檢疫期內於指定檢疫酒店接受隔離，不得家居隔離（總領事或同等／較高職級的駐港代表除外）。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清不同疫苗獎賞及優惠：https://bit.ly/3vw84v0

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：鄧凱文

相關文章

【移民澳洲】澳洲明年3月為港人新增2個永居簽證　一文看清資格及申請費用
17:29 2021/11/01
【移民澳洲】澳洲明年3月為港人新增2個永居簽證　一文看清資格及申請費用
【校內性騷擾】有中學男生涉偷拍老師及同學裙底　平機會發聲：或違反性別歧視條例
19:44 2021/11/01
【校內性騷擾】有中學男生涉偷拍老師及同學裙底　平機會發聲：或違反性別歧視條例
【強制檢測】10個指明地方納強檢　包括9間小學幼兒園及1間特殊學校
20:13 2021/11/01
【強制檢測】10個指明地方納強檢　包括9間小學幼兒園及1間特殊學校
【藥物安全】Hemohim口服產品含有毒甲氧沙林　服用或致肝損傷4人需住院治療
22:22 2021/11/01
【藥物安全】Hemohim口服產品含有毒甲氧沙林　服用或致肝損傷4人需住院治療

你可能感興趣

【移民澳洲】澳洲明年3月為港人新增2個永居簽證　一文看清資格及申請費用
17:29 2021/11/01
【移民澳洲】澳洲明年3月為港人新增2個永居簽證　一文看清資格及申請費用
【校內性騷擾】有中學男生涉偷拍老師及同學裙底　平機會發聲：或違反性別歧視條例
19:44 2021/11/01
【校內性騷擾】有中學男生涉偷拍老師及同學裙底　平機會發聲：或違反性別歧視條例
【強制檢測】10個指明地方納強檢　包括9間小學幼兒園及1間特殊學校
20:13 2021/11/01
【強制檢測】10個指明地方納強檢　包括9間小學幼兒園及1間特殊學校
疫苗 新冠肺炎疫情 經濟 疫情 肺炎 香港

最高瀏覽

【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
12:16 2021/11/01
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
18:13 2021/10/28
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
【好人好事】汀九橋釣魚釣到iPhone尋獲失主　手機跌落海逾2個月仍運作正常
12:42 2021/11/01
【好人好事】汀九橋釣魚釣到iPhone尋獲失主　手機跌落海逾2個月仍運作正常