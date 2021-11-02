【新冠肺炎】今增2宗輸入 均打齊針及染變種病毒
社會 14:16 2021/11/02
本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（2日）新增2宗輸入個案，並涉及變異病毒株的感染。另初步確診少於5宗。
新增個案詳情如下：
- 第12354宗：37歲女，10月24日發病，10月31日從西班牙、希臘、葡萄牙、土耳其經航班TK083抵港，在抵港時於香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，6月16日及7月16日在香港接種兩劑科興
- 第12355宗：29歲男，無病徵，10月29日從菲律賓經航班5J272抵港，入住西營盤華大盛品酒店期間確診，5月14日及7月23日在菲律賓接種兩劑AstraZeneca
昨日新增1宗輸入個案，至今本港個案累計12,348宗，包括12,347宗確診個案和一宗疑似個案。詳情即看【下一頁】
政府就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士，須於11月3日或之前接受新冠病毒核酸檢測。受檢人士若在10月30日至11月1日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】
政府昨天公布，由11月12日起全面收緊豁免檢疫安排，並強化對豁免人士的監管。實施的新措施包括取消絕大部分豁免類別人士到港後免檢疫的安排及要求外國領館及機構人員到港後必須在檢疫期內於指定檢疫酒店接受隔離，不得家居隔離（總領事或同等／較高職級的駐港代表除外）。詳情即看【下一頁】
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責任編輯：鄧凱文