【全民造星IV】中日混血兒喜感吸引梁祖堯　坂部佩莎被花姐封為「女版Edan」

▲ ViuTV皇牌節目《全民造星IV》昨晚（11月1日）首播，5號參賽者坂部佩莎率先入圍60強。

ViuTV皇牌節目《全民造星IV》在昨晚（11月1日）首播，首回合由96位參賽者競逐打入60強位置，並將分成許廷鏗組及梁祖堯組繼續比賽。

在《全民造星IV》第1集出場比賽的兩位參賽者，由5號的坂部佩莎與65號的余施熲對戰，最終被花姐（黃慧君）稱為女版Edan（呂爵安）的坂部佩莎先拔頭籌，率先成為60強的首位入圍者。

【全民造星IV】《今世做電視》揭《造星》團隊辛酸 花姐因阿Jer一句話堅持助年輕人追夢

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

中日混血兒坂部佩莎

20歲的坂部佩莎現為一名學生，她接受TOPick訪問時透露自己是一名中日混血兒：「爸爸是日本人，媽媽是香港人。不過，我不懂得說日文。我在美國出生，在香港長大，後來到美國讀書，之後再回來。」

問到為何選擇在香港發展時，莎莎說：「始終自幼稚園起在香港長大，覺得香港是我家，跟別人說廣東話的感覺很親切，有家的感覺。」

莎莎自言大家對她的名字感到好奇：「覺得對參賽有少許幫助，但主要靠自己的實力及機遇。」

【全民造星IV】許廷鏗梁祖堯齊讚女人更熱血 花姐透露：有客戶講搵女團唔要MIRROR

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

被花姐封為女版Edan

莎莎今次的表演項目為跳唱，並選擇了《Lace and Leather》：「我為今次比賽準備了跳舞，這是我較有自信的項目。」

她認為參加《造星IV》的最大得著是獲得了一班戰友，「想認識更多朋友，不一定要奪得第一，可能會覺得我沒有野心，但我的目標並非奪得第一。這次的勝出者可成為女團，當然也想成為其中之一，就算失敗也覺得已盡力，讓大家認識坂部佩莎也不錯。」

最新影片推介：利愛安專訪

充滿喜感的莎莎早已被節目監製花姐看好，花姐日前於記者會上表示：「莎莎行出來很女團，其實很癲的，她令我想起Edan。」

經過花姐加持後，莎莎從此獲得了「女版Edan」的稱號。

記者：梁樂欣、陳淑霖