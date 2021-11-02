【英雄本色】71歲石天突被指離世　黃百鳴證好友曾癌症復發

▲ 72歲石天驚傳離世消息。

著名電影人及電影公司新藝城創辦人之一石天，昨晚傳出離世消息，並由演員林俊賢在社交平台轉發死訊，不過，跟石天同創立新藝城的黃百鳴，則稱暫時未收到消息，只稱好友石天患癌，並一直抗病。

昨晚（1號）演員林俊賢在微博轉發石天的死訊，留言：「驚悉世界五邑商會石天（劉偉誠）會長離世。天妒英才，哲人早逝。」

▲ 石天（右）跟麥嘉（中）及黃百鳴於80年代創立新藝城。（經濟日報圖片）

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有傳媒向石天的電影圈好友黃百鳴求証，稱未收到有關消息，上月曾跟對方聯絡，當時石天正住院，並指對方曾癌病復發，石天兩名兒子已返港陪伴父親。

曾主演《英雄本色II》

石天原名劉偉城，67 年考入南國實驗劇團，成為邵氏基本演員。在80年代是著名電影導演、監製及演員，他跟另一電影人麥嘉、黃百鳴創立新藝城影業有限公司，出品過多齣賣座電影，包括《最佳拍檔》系列及《英雄本色》系列等。

石天亦有不少幕前演出，如賀歲片《恭喜發財》、《財叔之橫掃千軍》，在周潤發、狄龍主演的《英雄本色II》中，石天演悲劇人物龍四，至今仍為影迷津津樂道。

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除了多齣賣座電影，新藝城最為人津津樂道是由石天、麥嘉、黃百鳴、徐克、曾志偉、施南生、泰迪羅賓的「奮鬥房七人組」，以創作為核心，純市場口味作主導，在80年於大公司嘉禾以及多間中小型電影公司環伺的戰國時代，成為另一電影勢力，七人組並有「新藝城七怪」之稱。

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新藝城以創作人主導，並採共同監製，如石天、麥嘉、黃百鳴主力搞喜劇，徐克主攻科幻特技，同時也有不少電影人曾在新藝城打工，包括現已是大導演的王家衛、葉偉信等。