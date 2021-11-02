【收集舊衣】Tommy Hilfiger夥Redress回收舊衣　捐贈可獲品牌$100現金券【內附回收地點】

▲ 最近Tommy Hilfiger找來金秀賢成為代言人，更加入Redress行列，在店舖內設置舊衣回收箱。

一直以來，非牟利環保機構Redress都與不同時裝品牌合作，在品牌的店舖內設置舊衣收集箱，當中的包括品牌Aigle、ZARA和Geox等，由今天起又再多一個品牌加入，正是來自美國的Tommy Hilfiger，這一次Tommy Hilfiger代為收集舊衣的同時，捐贈者更可獲得$100購物現金券。

最近Tommy Hilfiger加入Redress行列，在全港6間專門店內設置舊衣收集箱，以支持可持續和循環不息的行業，而舊衣回收更持續到明年6月，每位拿舊衣到店舖消費者，更可免費獲贈Tommy Hilfigher$100現金購物券。

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消費者可透過Redress衣物回收計劃捐出的至愛舊衣服，經評估可轉售或重用後，將送給全港20多個本地慈善機構。此外，Redress亦與許多合作夥伴合作，確保所有衣物重新分配至適當的地點，包括不適合重用的舊衣物，將進一步回收或貶值回收。留意的是是次回收不包括鞋子和家品如窗簾等。

舊衣回收店：

銅鑼灣時代廣場5樓520號舖

太古城太古城中心2樓293號舖

尖沙咀海港城港威商場2樓2416及2513號舖

旺角MOKO新世紀廣場1樓145號舖及2樓236號舖

又一城LG1-09號舖

沙田新城市廣場一期2樓369D號舖

記者：何偉雄