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【死過翻生】雲疊花園再出通告交代葉經理近況　稱入ICU被綁15日：換底衫褲都無力

親子 10:55 2021/11/02

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大圍雲疊花園再出通告交代經理近況，指他入ICU長達15日。

大圍雲疊花園屋苑經理葉紹剛，日前出通告指自己「證實死亡」後獲救，住戶看後均一頭霧水。屋苑管理處昨日（1日）再出通告，交代葉經理的近況，指他在ICU被捆綁15日，現時缺乏更換內衣褲的能力，引來網民關注。

從網民上傳的照片可見，通告由雲疊花園管理處發出，文中指葉經理的頸部及雙腳肌肉出現萎縮、沉痛及無力，「可能是在ICU被捆了15天所導致」。他昨日進行全身檢查，稍後會再向住戶匯報身體狀況。其病假暫至11月2日，會根據情況作出調整。

雲疊花園管理處昨日再發出通告。（來源：Facebook群組「馬鞍山人，馬鞍山事」）

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網民祝經理早日康復

職員又在文中提及，經理現時缺乏更換內衣褲的能力，要由老婆協助，引來網民關注。有網民同葉經理的遭遇，希望他早日康復，同時指出通告的人「好有問題」，「當通告係日記咁用？」、「慘事變成笑中有淚嘅鬧劇」、「究竟請咗啲咩人？」、「其實經理係咪得罪人，所以畀人咁寫法」。

有網民則對通告感到不解，「其實經理換唔換底衫褲關住客咩事？」、「奇奇怪怪」、「佢想點？」、「前後出三份通告，話死咗又翻生，篇篇又長又唔知噏乜……」、「真係語癌末期」。

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責任編輯︰王明芳

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