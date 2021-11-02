【PROCESSED】兩場音樂會門票秒殺　Jace陳凱詠預告跳爆九展

▲ 陳凱詠將舉行首個售票音樂會。

陳凱詠（Jace）出道2年，繼今年8月舉行《PROCESSED》音樂會後，因反應熱烈年尾再度「添食」，舉行首個售賣門票的演唱會，誓要與粉絲近距離跳爆舞台。

兩場演唱會的優先訂購門票秒速售罄，Jace心情非常激動：「很感激大家的支持，沒想到優先訂購的門票會秒速售罄，我一定會出盡渾身解數來答謝大家！想看甚麼表演即管跟我說！」

上次《PROCESSED》音樂有15分鐘精彩熱舞表演，今次Jace透露將會有雙倍或者三倍的驚喜帶給大家，約定跳爆Star Hall，一定大飽眼福耳福！

▲ Jace將在12月開騷。

《陳凱詠UNBORDERED演唱會》是Jace陳凱詠出道兩年以來首個售賣門票的演唱會，一連兩場，於12月11和12日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行。

Jace希望透過音樂展現個人的獨特性，不受規限和約束地把自己喜歡的音樂帶給大家。這個演唱會內的不同項目，Jace都親身參與當中的籌備過程，給予不少意見，更少不了精心排練的跳舞演出，滿足觀眾視聽享受。

演唱會門票將於2021年11月9日在快達票正式公開發售，詳情如下：

日期：12月11-12日

時間：晚上8 時15分

地點：Star Hall

票價：$780、$580、$380

同場加映：利愛安訪問



