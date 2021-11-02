  • 27°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【UNBORDERED】兩場音樂會門票秒殺　Jace陳凱詠預告跳爆九展

娛樂 10:35 2021/11/02

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

陳凱詠將舉行首個售票音樂會。

陳凱詠（Jace）出道2年，繼今年8月舉行《PROCESSED》音樂會後，因反應熱烈年尾再度「添食」，舉行首個售賣門票的演唱會，誓要與粉絲近距離跳爆舞台。
兩場演唱會的優先訂購門票秒速售罄，Jace心情非常激動：「很感激大家的支持，沒想到優先訂購的門票會秒速售罄，我一定會出盡渾身解數來答謝大家！想看甚麼表演即管跟我說！」

上次《PROCESSED》音樂有15分鐘精彩熱舞表演，今次Jace透露將會有雙倍或者三倍的驚喜帶給大家，約定跳爆Star Hall，一定大飽眼福耳福！

Jace將在12月開騷。

《陳凱詠UNBORDERED演唱會》是Jace陳凱詠出道兩年以來首個售賣門票的演唱會，一連兩場，於12月11和12日在九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行。

Jace希望透過音樂展現個人的獨特性，不受規限和約束地把自己喜歡的音樂帶給大家。這個演唱會內的不同項目，Jace都親身參與當中的籌備過程，給予不少意見，更少不了精心排練的跳舞演出，滿足觀眾視聽享受。

演唱會門票將於2021年11月9日在快達票正式公開發售，詳情如下：

日期：12月11-12日

時間：晚上8 時15分

地點：Star Hall

票價：$780、$580、$380

同場加映：利愛安訪問


 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【Chill Club】ERROR首次開騷姜濤仗義力撐　193為新歌MV公開招募女主角　
11:32 2021/10/21
【Chill Club】ERROR首次開騷姜濤仗義力撐　193為新歌MV公開招募女主角　
【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
11:46 2021/10/21
【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓
16:12 2021/10/27
【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓

你可能感興趣

【Chill Club】ERROR首次開騷姜濤仗義力撐　193為新歌MV公開招募女主角　
11:32 2021/10/21
【Chill Club】ERROR首次開騷姜濤仗義力撐　193為新歌MV公開招募女主角　
【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
11:46 2021/10/21
【Chill Club】欣宜與肥仔跳辣身舞　Jace跳甩裙獲Dee哥護花：好驚險！
【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓
16:12 2021/10/27
【演唱會】陳凱詠首次舉行售票演唱會　Jace廣邀武林高手任嘉賓
陳凱詠 歌手 演唱會 九龍灣國際展貿中心 EMax

最高瀏覽

【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
12:16 2021/11/01
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
10:30 2021/11/01
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
18:13 2021/10/28
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單