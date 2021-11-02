【立法會選舉】陳亨利胞弟參選紡織及製衣界撼鍾國斌　陳祖恒：出來選當然有信心

▲ 陳祖恒。（林曉君攝）

立法會換屆選舉提名期正展開，香港紡織業聯會會長陳亨利胞弟、聯泰國際集團有限公司執行副總裁陳祖恒今早報名參選「紡織及製衣界」，他表示，無論在業界還是選委會五大界別，所獲得的提名票均超過門檻，強調「出來選當然對自己有信心。」

陳祖恒表示，自己從事紡織及製衣業20多年，認為新環境下要把握國家發展機遇，紡織界需與內地接軌，把握大灣區等機遇，亦要配合「國際創科中心」這個香港新角色，才能掌握創科成果，並廠家受惠。陳祖恒表示，會憑熱誠、經驗和努力為業界付一分力，希望未來能和業界合作，讓政策落地，簡化申請程序，助廠家獲益。

被問到如何評估潛在對手、紡織及製衣界立法會議員鍾國斌時，陳祖恒表示，出來選當然對自己有信心。

▲ 陳祖恒。（林曉君攝）

陳亨利曾於2012年立法會選舉在該界別與鍾國斌競逐議席，僅以200多票之差落敗，外界關注，今次其胞弟能否贏得議席。

除了陳祖恒，銀行顧問、第六屆立法會金融界議員陳振英今早亦報名尋求連任，對於可能出現競爭，陳振英表示，港區國安法生效及完善選舉制度落實後，相信政治環境改善下，好多有抱負、有興趣的人會參選，他形容是「好現象」，希望有良性競爭，相信業界會通過候選人政綱和經驗作出選擇。

▲ 陳振英競逐連任。（林曉君攝）

早上報名參選的，還有鳳凰衛視節目主持人曾瀞漪，競逐選委會界別的曾瀞漪見記者時以普通話發言，她說，自己是在台灣出生、長大的客家人，後到香港工作、生活將近30年，她希望之後可促進在港台商和台灣有很多合作、促進香港、內地和台灣更多的了解。曾瀞漪透露，自己在五大界別獲得10多張提名票。

▲ 曾瀞漪。（林曉君攝）

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記者：林曉君