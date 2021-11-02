【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR成軍3年出新歌+最新應援　ERROR成員各自騷歌喉

▲ MIRROR成軍3周年。

男團MIRROR與ERROR人氣高企，16子的工作及應援活動不斷。而且11月3日，更是MIRROR成軍3週年的大日子！

所以本周MIRROR活動，有MIRROR的12位成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤的Fans Club的MIRROR成軍3週年聯合應援 。

此外，也有MIRROR推出新團歌Anson Lo處男電影《假冒女團》打卡站 ; 為Jeremy應援的「暗黑豬仔號」電車 ; 快餐店推出新一批MIRROR成員卡等等。

至於ERROR方面，他們有份演出的《Chill Club The New Vibes》於本周六（11月6日）播出，一眾404可以好好期待。

MIRROR新歌

11月3日是MIRROR成軍3週年的日子，昨晚MIRROR的官方Instagram就公佈了12子將帶來成軍三週年的派台歌《All In One》，歌曲將於下午一時於各大音樂平台上架，也會同步於MIRROR Youtube首播MV。

▲ MIRROR推出新歌《All In One》。（IG圖片）

MIRROR見面會

12子將於明天將於九展舉行一連三場專屬答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」，會為入場的傳媒、鏡粉準備驚喜表演，也會展出MIRROR由出道至今的一些珍貴相片、道具等。早前有幸於Fanclub抽籤、捐款麥當勞慈善基金後獲得門票的鏡粉，就可置身現場與MIROR分享喜悅。

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12 FC 聯合應援

12子的Fans Club大搞聯合應援，除了有由即日起至11月14日於旺角彌敦道608 號總統商業大廈W Plaza外牆設置L形廣告牌，更有由即日起至11月12日位於尖沙咀加拿分道53號（The One商場對面）的LED電子屏幕、由即日起至11月5日於銅鑼灣勿地臣街（時代廣場後）的LED電子屏幕，同樣都是約10分鐘就會播放一次30秒的廣告。

另外，由即日起至11月7日，聯合應援也包括應援宣傳車，會在不同地方停留供鏡粉打卡，詳細時間表可留意12 FC的Instagram帖文。

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《假冒女團》打卡站

教主Anson Lo（盧瀚霆）首部擔任男一的電影《假冒女團》將於本月25日上映，電影公司聯乘ACX Cinemas及北角匯推出4大宣傳專項：

1.首個獨家場景《假冒女團》應援打卡站， 將於本周六（11月6日）起至12月5日在北角匯1期地下免費開放。

2.同期於北角匯3期 (渣華道) 打造3米高巨型戶外廣告牆，展出新版超大型海報。

3.《假冒女團》首條官方預告片將於11月6日起在北角匯戶外大電視熱播，預告中將透露更多電影劇情，與及更多Anson Lo造型曝光

4.電影上映後，影迷憑北角匯指定金額之消費單據，可換領電影贈券。

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珍藏版廣告硬照特輯

教主」盧瀚霆（Anson Lo）和江𤒹生（Anson Kong，AK）早前的內褲廣告成為全城熱話，一系列的性感騷肌廣告照深得一眾鏡粉愛戴。

教主與AK拍的廣告照將成為「珍藏版廣告硬照特輯」，每本更印有特別紀念編號，神徒、生粉可留意 Calvin Klein Facebook 發佈詳情，再到指定專門店換購。

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「暗黑豬仔號」電車

為慶祝MIRROR成軍3週年，Jeremy的歌迷會Jeremy Lee Fans Club十分有心地安排三星期（至17日）電車應援：「三年來的一個個舞台，如同鋪陳著一節節的路軌，開闢出一條從來無人走過的道路，電車緩緩地帶同成長的歷史駛過，不論路軌往何方伸延 ，只要是Jeremy和Unicorn結伴前行，腳下的軌道總會指引我們往新世紀進發」。

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《神的女主角》播映

Anson Lo首次擔任綜藝節目《神的女主角》主持，於星期一至五晚10時30分於ViuTV播出。

教主透過《神的女主角》此節目招募MV女主角。參賽神徒在兩位直屬親人的協助下接受不同形式的任務及挑戰，節目旨在帶出追星無分年齡與輩份，更可成為家人間的共同話題及活動，拉近彼此距離。

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新一批MIRROR卡

麥當勞在一連四星期限時送上的鏡仔卡及AR專屬顏色包裝盒，第二星期登場的是Anson Lo、Jeremy、Frankie。

餐廳內有展出MIRROR 12位成員的宣傳品，包括個人和團體宣傳硬照、打卡牆，且輪流展出1：1人形紙板公仔。

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Alton應援物

Alton歌迷會為與大家一同慶祝 Alton 出道3週年又迎接聖誕，推出一系列應援物，如：限量200本的慈善Photo Book、木系月曆、暖手攬枕及毛毯。

有興趣的蛋白粉可留意Alton歌迷會公佈的購買詳情與截止時間。

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Tiger公仔

Tiger歌迷會推出Tiger Q版公仔「虎B」，可選購20cm虎B公仔，再配上演唱會造型、《男排女將》造型衣服等等。當中附上一個活動髮髻，十分貼心。

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Chill Club The New Vibes

ERROR、岑寧兒、鄭欣宜和陳凱詠上月參與《Chill Club The New Vibes》，音樂會將於本周六（6日）晚上8時半於ViuTV播出。193、肥仔、保錡、Dee哥各自有獨唱部份，又與各單位Crossover合作，193更首次獻唱最新個人單曲《再見Puppy Love》。

四子一同合唱《宇宙最強》、《我們不Chok》、《我們很帥》，最後全體歌手合唱《All We Have Is Now》。

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