【MIRROR X ERROR星蹤】MIRROR成軍3年出新歌+最新應援　ERROR成員各自騷歌喉

▲ MIRROR成軍3周年。

男團MIRROR與ERROR人氣高企,16子的工作及應援活動不斷。而且11月3日,更是MIRROR成軍3週年的大日子!

所以本周MIRROR活動,有MIRROR的12位成員楊樂文(Lokman)、江𤒹生(Anson Kong)、陳卓賢(Ian)、盧瀚霆(Anson Lo)、呂爵安(Edan)、陳瑞輝(Frankie)、王智德(Alton)、邱士縉(Stanley)、邱傲然(Tiger)柳應廷(Jer)、李駿傑(Jeremy)與姜濤的Fans Club的MIRROR成軍3週年聯合應援 。

此外,也有MIRROR推出新團歌Anson Lo處男電影《假冒女團》打卡站 ; 為Jeremy應援的「暗黑豬仔號」電車 ; 快餐店推出新一批MIRROR成員卡等等。

至於ERROR方面,他們有份演出的《Chill Club The New Vibes》於本周六(11月6日)播出,一眾404可以好好期待。

MIRROR新歌

11月3日是MIRROR成軍3週年的日子,昨晚MIRROR的官方Instagram就公佈了12子將帶來成軍三週年的派台歌《All In One》,歌曲將於下午一時於各大音樂平台上架,也會同步於MIRROR Youtube首播MV。

▲ MIRROR推出新歌《All In One》。(IG圖片)

MIRROR見面會

12子將於明天將於九展舉行一連三場專屬答謝會「MIRROR Be 3 Birthday Party」,會為入場的傳媒、鏡粉準備驚喜表演,也會展出MIRROR由出道至今的一些珍貴相片、道具等。早前有幸於Fanclub抽籤、捐款麥當勞慈善基金後獲得門票的鏡粉,就可置身現場與MIROR分享喜悅。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

12 FC 聯合應援

12子的Fans Club大搞聯合應援,除了有由即日起至11月14日於旺角彌敦道608 號總統商業大廈W Plaza外牆設置L形廣告牌,更有由即日起至11月12日位於尖沙咀加拿分道53號(The One商場對面)的LED電子屏幕、由即日起至11月5日於銅鑼灣勿地臣街(時代廣場後)的LED電子屏幕,同樣都是約10分鐘就會播放一次30秒的廣告。

另外,由即日起至11月7日,聯合應援也包括應援宣傳車,會在不同地方停留供鏡粉打卡,詳細時間表可留意12 FC的Instagram帖文。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

《假冒女團》打卡站

教主Anson Lo(盧瀚霆)首部擔任男一的電影《假冒女團》將於本月25日上映,電影公司聯乘ACX Cinemas及北角匯推出4大宣傳專項:

1.首個獨家場景《假冒女團》應援打卡站, 將於本周六(11月6日)起至12月5日在北角匯1期地下免費開放。

2.同期於北角匯3期 (渣華道) 打造3米高巨型戶外廣告牆,展出新版超大型海報。

3.《假冒女團》首條官方預告片將於11月6日起在北角匯戶外大電視熱播,預告中將透露更多電影劇情,與及更多Anson Lo造型曝光

4.電影上映後,影迷憑北角匯指定金額之消費單據,可換領電影贈券。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

珍藏版廣告硬照特輯

教主」盧瀚霆(Anson Lo)和江𤒹生(Anson Kong,AK)早前的內褲廣告成為全城熱話,一系列的性感騷肌廣告照深得一眾鏡粉愛戴。

教主與AK拍的廣告照將成為「珍藏版廣告硬照特輯」,每本更印有特別紀念編號,神徒、生粉可留意 Calvin Klein Facebook 發佈詳情,再到指定專門店換購。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

「暗黑豬仔號」電車

為慶祝MIRROR成軍3週年,Jeremy的歌迷會Jeremy Lee Fans Club十分有心地安排三星期(至17日)電車應援:「三年來的一個個舞台,如同鋪陳著一節節的路軌,開闢出一條從來無人走過的道路,電車緩緩地帶同成長的歷史駛過,不論路軌往何方伸延 ,只要是Jeremy和Unicorn結伴前行,腳下的軌道總會指引我們往新世紀進發」。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

《神的女主角》播映

Anson Lo首次擔任綜藝節目《神的女主角》主持,於星期一至五晚10時30分於ViuTV播出。

教主透過《神的女主角》此節目招募MV女主角。參賽神徒在兩位直屬親人的協助下接受不同形式的任務及挑戰,節目旨在帶出追星無分年齡與輩份,更可成為家人間的共同話題及活動,拉近彼此距離。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

新一批MIRROR卡

麥當勞在一連四星期限時送上的鏡仔卡及AR專屬顏色包裝盒,第二星期登場的是Anson Lo、Jeremy、Frankie。

餐廳內有展出MIRROR 12位成員的宣傳品,包括個人和團體宣傳硬照、打卡牆,且輪流展出1:1人形紙板公仔。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Alton應援物

Alton歌迷會為與大家一同慶祝 Alton 出道3週年又迎接聖誕,推出一系列應援物,如:限量200本的慈善Photo Book、木系月曆、暖手攬枕及毛毯。

有興趣的蛋白粉可留意Alton歌迷會公佈的購買詳情與截止時間。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Tiger公仔

Tiger歌迷會推出Tiger Q版公仔「虎B」,可選購20cm虎B公仔,再配上演唱會造型、《男排女將》造型衣服等等。當中附上一個活動髮髻,十分貼心。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

Chill Club The New Vibes

ERROR、岑寧兒、鄭欣宜和陳凱詠上月參與《Chill Club The New Vibes》,音樂會將於本周六(6日)晚上8時半於ViuTV播出。193、肥仔、保錡、Dee哥各自有獨唱部份,又與各單位Crossover合作,193更首次獻唱最新個人單曲《再見Puppy Love》。

四子一同合唱《宇宙最強》、《我們不Chok》、《我們很帥》,最後全體歌手合唱《All We Have Is Now》。

最新影片推介:利愛安專訪