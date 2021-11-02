【豁免檢疫】港府收緊入境免檢疫豁免群組　專家建議仍獲豁免檢疫人士減少與他人接觸

▲ 港府昨更新豁免檢疫群組安排。（資料圖片）

港府昨日（11月1日）更新豁免檢疫群組安排，下周五（12日）起只有跨境貨車及巴士司機、機組人員等5類人士，抵港後可豁免檢疫，惟仍須多次檢測及遵守隔離地點限制等。至於抵港的外國領館及機構人員，須於檢疫期內到指定檢疫酒店接受隔離，不得家居隔離，包括外國駐港領館屬領事官員級別人員及其直系家屬；而總領事或同等、較高職級的駐港代表，則須於檢疫期內進行家居自我隔離，其間不可離開隔離地點及與公眾接觸。（即看：下一頁）。

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（2日）接受電台訪問時指，豁免檢疫在防疫上本來就是一個漏洞，有關人士本來就不用接受檢疫，過往有不少確診個案是涉及豁免檢疫人士：

防疫兩年至今，希望可以維持一段時間清零，以造就條件與內地通關，減少豁免檢疫群組入境香港，我是贊成的。

他認為有關安排屬於大幅度的縮減豁免檢疫群組，惟當中比較仍有高職級的駐港代表、總領事等可以豁免在酒店檢疫，認為港府可以安排他們的檢測做得更頻密、更完善他們在家居檢疫時的安排等，以減少對同住居民的影響：

如果他們所居住在密集大廈，當有確診個案發生，可能要整棟大廈的居民強檢，對市民大眾構成的影響較大。

他說收緊豁免檢疫群組安排的方向是好的，但部分豁免檢疫群組，例如是貨船船員等亦應盡量減少與其他人士接觸，否則有機會會導致傳播風險。



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記者：郭詩詩