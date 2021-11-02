【安心出行】專家指如希望與內地通關　擴大強制使用「安心出行」機會大

▲ 昨日起市民進入政府大樓和辦公處所時，須強制使用「安心出行」應用程式。（資料圖片）

昨日（1日）起市民進入政府大樓和辦公處所時，須強制使用「安心出行」應用程式。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，如果希望香港與內地通關，而內地提出有關要求，基本上香港是並無選擇。

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良今早（2日）接受電台訪問時指，政府與內地希望造就條件通關，「安心出行」作為香港的健康碼，或一旦需做接觸追蹤時的主要工具：

除非是不通關，否則如果香港希望與內地通關，而內地提出有關要求，基本上香港是並無選擇。

他認為現時的問題主要是因為出於未準備好，在行政及執行上未到位或配合不到，部分長者及弱勢社群，包括未有手機、未熟習使用手機軟件等。另外，在人流密集的地方要多次進出，如何善用科技及想出解決方法，都是行政上的問題，跟需要使用「安心出行」造就條件通關，兩者本來是沒有矛盾。

他又說，如果要造就條件通關，再擴大強制使用「安心出行」的機會很大，估計除了B類食肆外，現有18類表列處所、較多人出入的場所或都須強制使用「安心出行」，惟港府在執行上應要按部就班推動。

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責任編輯：郭詩詩