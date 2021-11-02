【全民造星IV】戴穎獲花姐欽點接班當女團經理人　阿Wing曾與Ian阿Jer合演舞台劇

▲ 獲花姐欽點接班成《造星》女團經理人，戴穎來頭不少曾跟Ian阿Jer合演舞台劇。

ViuTV真人騷《全民造星IV》在昨晚（11月1日）首播，除了一眾《全民造星IV》參賽者受注目外，由ViuTV總經理魯庭暉介紹、皇牌經理人兼監製花姐（黃慧君）親自欽點接班的戴穎（Wing），成為觀眾注目的一員。

現年30歲的阿Wing被視為花姐接班人，她將會成為《全民造星IV》女團的經理人。而阿Wing除經理人工作外，原來還是舞台劇演員，曾與MIRROR的Ian（陳卓賢）和阿Jer（柳應廷）合作。

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阿Wing當女團經理人

今年的《全民造星IV》以選拔女團作主題，但由於《造星》主腦人物花姐除了要兼任節目監製，還是當紅男團MIRROR與ERROR的經理人，於是特地找來同樣是經理人的戴穎（阿Wing），來擔任《造星IV》新女團的經理人。

在昨晚播出的節目中，花姐直言：「我不太適合管理女團，會對某些女生有偏見，覺得自己無辦法組成一隊香港市民會喜歡的女團，所以就找來一個比較適合的人選當經理人。」她所指的就是阿Wing。

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▲ 阿Wing被指與花姐似樣。（經濟日報圖片）

阿Wing與花姐風格不同

阿Wing亦表示自己與花姐並非同一路線的經理人：「我本身都是經理人，但跟花姐不是同一路線，串不到人、mean不到人，負責給予愛與關懷。」

參賽者努力為節目MV排舞遇上沮喪的情況，阿Wing立即發揮她的「大愛精神」，逐一向她們做「心靈輔導」，有別於花姐的「激將法」，阿Wing的細心安慰對於女學員來說比較溫和。

在昨晚節目播出後，有不少觀眾指身形高挑的阿Wing就如年輕版的花姐，外貌神情非常相像，更有網民表示：「佢靚過唔少參賽者。」現年僅30歲的她，當年一畢業第一份應徵的就是太陽娛樂的經理人工作，一做就是七年，當中捧紅過不少新人，包括新生代女演員陳漢娜。

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與Ian合演舞台劇

阿Wing除了是經理人，還熱愛舞台演出，曾到中央戲劇學院進修演技，亦曾是詹瑞文的學生，前年更與MIRROR成員Ian和阿Jer領導主演舞台劇《如果只得一分鐘》。

其實早於今次之前，ViuTV已經多次邀請阿Wing加盟。在MIRROR成立初期，ViuTV高層魯庭暉曾穿針引線，介紹阿Wing予花姐讓她協助當時未有經理人經驗的花姐管理男團，但當時阿Wing因事失約。

後來由阿Wing一手力捧的陳漢娜在Anson Lo（盧瀚霆）的MV《不可愛教主》任女主角，二人再度接頭，花姐非常欣賞阿Wing，於是誠邀對方加入成為《造星IV》女團的經理人。

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