【時尚速報】ANTEPRIMA秋冬系列打造大自然調色板　創作總監以織物工藝與大時代Reconnect

▲ 今季大玩大地色系，以柔和的大地色系貫徹整個主題。（圖片：品牌提供）

很喜歡《Begin Again》這電影名字，天跌下來大難不死大可回到起跑線重新出發，我們終上了懂得溝通重要性的寶貴一課。無獨有偶，來自日本的ANTEPRIMA 創作總監荻野泉，利用自家超卓的織物工藝跟大時代談一場「RECONNECT」課題，任時代再低氣溫的氣候，但她所帶來的溫暖，很暖。

▲ 淺酒紅色羊絨針織襯衫$9,800、淺酒紅色羊絨針織襯長褲$7,695、淺酒紅色併白色針織頸巾$6,995、啡色NODO II Wirebag$2,995。（圖片：品牌提供））

別小看一針一絲的連結，若在穿針引綫時稍有差池，一小撮的失誤可煞了一整幅圖案的風景。又，但凡織過溫暖牌的有心人，總遇過織錯針或對織成品效果不滿意之時，躊躇滿志打量並思量著「應否再來過」之共鳴感。

重新思考連繫意義

荻野泉女士，定必是過來人。為2021秋冬定下「Reconnect」主題，旗幟鮮明理念清晰——創造沒有人為、地域或文化界限的新世界，重新思考自身與周遭事物的關係和連結。她說：

世界的轉變給予我們對人，甚至與大自然之間的連繫有著深刻的體會。

以1994年首個發布的秋冬系列為藍本，荻野女士以「互相連繫」的鎖鏈匙扣圖案作為今季序幕，溫暖提醒人和人、人與大自然的相處有著密不可分環環相扣的重要，應重新檢視如何慎重珍惜彼此的關係和連結，並與現代時尚氣息重新接軌。

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向世界中心呼喚

今季依舊以簡約設計，從中滲透出細緻質感，並利用不同布料、織法和色調配搭，營造出新舊共融交替的立體層次感，如運用柔軟天絲物料營造出牛仔布質感，為品牌堅守的哲學—「Smart，Precious with Love」作進一步昇華演繹。

此季靈感取自於意大利 Toscana 的大自然景色，以柔和的大地色系（白、灰、啡）為主，加添散發溫雅氣息的楓葉紅、深邃的橄欖綠、糅合希望和活力的橙黃色及療癒系的藍等來點綴秋冬造型，無不貫徹整個秋冬氛圍。

荻野女士認為：

時裝再沒有性別之分，亦無需要為自己定下規限。帶來永恆簡約的中性設計，鼓勵大家拋開性別的框架，勇於展現自己獨特的一面，強調著沒有人為或文化的限制下，尋回屬於大自然的色調，反思生活的真諦。

記者：黃鑑江