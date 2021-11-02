【安心出行】當局指首日運作大致暢順　資訊界倡程式加設簡易版助長者使用

▲ 當局指首日運作大致暢順，資訊界倡程式加設簡易版助長者使用。（資料圖片）

政府大樓、辦公處所及公共街市等昨日（1日）起，出入須強制使用「安心出行」流動應用程式。當局指，運作大致暢順，已抽調職員協助長者使用好安心出行，惟社區組織批評前線執行尺度不一，有前線人員怕麻煩就以較嚴格方式執行，排拒無家者進入處所。有資訊界人士倡安心出行加設簡易版本，方便長者及有困難人士使用；另有專家預計，政府為達到內地通關要求，很大機會再擴大強制使用安心出行的範圍，但當局應該按部就班推行，否則認為市民會有很大反響。

食物環境衛生署署長楊碧筠在一個電台節目表示，昨日有到多個公共街市視察安心出行使用情況，認為運作大致暢順，只是早上人多的時間較為繁忙。她指昨日出現的問題亦多數已有預計，包括有長者未裝好安心出行、不懂使用等，現場職員會盡量協助，相信有關問題只是措施實行初期的情況。

楊碧筠又指，昨日已因應新安排抽調人手在街市不同出入口協助，日後會視情況增加人手。她又回應有街市商販指生意受影響，指相信措施初期有人會有抗拒，但日後市民會習慣。至於Ｂ類食肆會否需要強制使用安心出行，楊碧筠指現行相關指示有效期至本月10日，相信如有改變政府會適時公布。

社區組織指前線執行尺度不一

社區組織協會幹事陳仲賢在同一個電台節目指，昨日帶同無智能電話的無家者，嘗試進入不同政府設施，如康文署壁球室及熟食中心等，發現執行尺度不一，他舉例指康文署壁球場拒絕無家者填資料入場、但社署職員就早有預備，容許無家者填資料。他又指街市保安多次指不清楚安排要請示上級，到容許無家者填資料後，又沒有詳細地核實對方身份：

昨日門口情況可能較混亂，向職員表示無家者沒有電話，甚至沒有填寫，無家者都可以進入街市」。

他相信，不同部門對前線指引不一致，有前線人員怕麻煩就以較嚴格方式執行，排拒無家者使用服務。

早前當局建議無家者留下社福機構聯絡電話以作登記，陳仲賢指，當局沒有就相關提議與業界溝通，當處所人員致電核實時，社福機構未必能認識該無家者，需要多番進行查證的工作：

我們機構有許多外展社工，當刻未必所有社工在中心，我們需要詢問他們並查證，最終或發現未必認識該無家者。

他續指，如果日後需要隔離檢疫，亦未必能聯絡到有關的無家者，每日要接多個電話亦對社福機構造成負荷。

資訊界倡安心出行加設簡易版方便長者

資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，安心出行實際操作並不困難，步驟簡單，但對長者或有困難，建議在程式中設置簡易版，將字體放大、列明使用的步驟及日、夜間模式等，方便長者及視障人士使用。他提到，若市民手持二維碼進入場地的操作亦不複雜，但有私隱上及辨認身份上的難度。

外國以實體追蹤器以追蹤確診者，他以新加坊坡為例，指當地除了相關追蹤器，亦有使用應用程式登記市民進入處所的紀錄，港府推出安心出行時亦有解釋不使用追蹤器的原因，指記錄市民的行蹤重要過追蹤個別市民，因而採用安心出行。

專家料當局再擴大強制使用安心出行機會大

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一電台節目預計，政府為滿足內地通關要求，很大機會再擴大強制使用安心出行。他估計除了B類食肆外，現有18類表列處所、人流多出入場所都會需要強制使用安心出行。不過何栢良認為政府應該按部就班推動，指現時公共街市的安排都未完善，馬上再擴展使用，市民的反響會很大，預料逐步落實需要數個月時間。詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜