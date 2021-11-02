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【認罪候判】涉分裂國家及洗黑錢　鍾翰林擬認兩罪明早再訊

社會 11:26 2021/11/02

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（區域法院資料圖片）

學生動源前召集人鍾翰林涉於Facebook 等社交媒體發布煽動刊物，早前被控分裂國家及串謀發布煽動性刊物等4項控罪，案件原定今（2日）於區域法院開審，惟控方今指控辯雙方已達成認罪協商，鍾擬承認分裂國家及洗黑錢兩罪，案件押後至明（3日）早再訊，以待雙方擬備同意案情。

涉案被告鍾翰林（19歲）被控一項串謀發布煽動性刊物罪、一項分裂國家罪，及兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。

串謀發布煽動性刊物罪指被告於 2020 年 4 月 29 日至 2020 年 10 月 27 日期間，在香港與其他人串謀發布煽動刊物，即意圖引起憎恨或藐視香港特別行政區政府或激起對其背叛，激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項，引起香港居民間的不滿或離叛、煽惑他人使用暴力或慫使他人不守法或不服從合法命令的煽動刊物。 

分裂國家罪則指被告在 2020 年 7 月 1 日至 10 月 27 日期間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。

而兩項洗黑錢罪則分別指被告於 2018 年 1 月 19 日至 2020 年 10 月 27 日期間，在香港以該鍾翰林的名義在 Paypal Hong Kong Limited 持有的帳戶內總值港幣 133,417.69 元的款項；及於 2018 年 1 月 2 日至 2020 年 10 月 27 日期間，在香港以該鍾翰林的名義在香港上海匯豐銀行有限公司，持有的帳戶內總值港幣 582,895.88元的款項，全部或部分、直接或間接代表任何人從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

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記者：楊詠渝

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