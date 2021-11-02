【致未來的我】黃淑蔓分享英國留學生活　Feanna瞞媽咪帶「男友」返港

▲ 黃淑蔓新歌MV還原英國留學生活。

留學英國的「寰亞孻女」黃淑蔓（Feanna），因為疫情暑假返港後一直留港陪伴家人，遙距上課之餘亦繼續歌唱事業，更將留學與疫情期間的感受放入新歌《致未來的我》，歌詞都是真實經歷和感受。

MV並還原當地房間布置之外，Feanna更重演隔離期間在房內玩雪櫃和躺著食薯片飲汽水的頽爆生活，而且她在英國的同居密友更在MV首度曝光！

原本在家中是小公主的Feanna，獨自出國留學後，自言學會獨立生活，尤其是疫情期間足不出戶，讓她有更多時間思考和了解自己，與新歌《致未來的自己》內容不謀而合。

▲ 歌詞都是真實經歷和感受。

她說：「今次MV故事是當一段感情結束，將自己收埋好好調整心情後，重拾自己，神氣地行出門口，離開這個困境。導演將MV場景布置成我英國住間房，專登搭一樣的窗台，窗外都會望到海和大樹。」

隔離期間，Feanna笑說：「可能比MV裹面嘅自己更頽廢，哈哈！其實在英國好少出街，平時好似隔離咁匿喺房，但多了時間諗嘢，幫助成長。無媽咪煮飯執屋，學到獨立，照顧自己。覺得成熟了，不會好似以前容易被小事情打擊，希望未來自己會更強壯，有信心成為更堅強女人。」

▲ Feanna帶著小貓拍攝MV。

Feanna坦言最初擔心到外國生活，人地生疏好寂寞，故瞞著家人在英國找了一個「伴」，這次回港為怕分隔兩地，特別帶「他」回來，Feanna擔心媽媽會抗拒，結果融入家中。

她說：「我先斬後奏領養了一隻貓，自細已經好想養貓，但媽咪有少少潔癖又怕貓毛，我在英國養了一段時間，今次返香港帶著回來，因為我要隔離21日，貓貓就要交畀家人照顧，佢他們好快Friend咗！」拍攝MV當日早上懸掛八號風球，延至晚上才開工，Feanna帶著小貓拍攝，笑言「貴人出門風雨多」。

同場加映：利愛安訪問