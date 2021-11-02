【正能量】流感高峰期將至的外展服務 醫務所免費為劏房戶注射流感疫苗

▲ 醫務所免費為劏房戶注射流感疫苗。

每年冬季都是流感高峰期，雖然政府已為合資格人士提供免費注射，但仍有不少基層市民因為種種原因未有接種，疫苗診所劍苗醫療與志願機構合作，昨日派出外展隊為劏房戶提供免費注射流感疫苗，約有150人受惠。劍苗醫療主席黃卓健稱，劏房屬密集式的居住環境，一旦有人感染，傳播風險倍增，因此有需要為他們提供疫苗注射，並已預留1,000支疫苗供有需要市民接種針，不少劏房家庭一家大小到場，坦言獲免費接種可減輕家庭開支，希望可以每年接種。



2010年曾獲十大傑出青年的黃卓健表示，居住在劏房的家庭，即使有獨立廚廁，但最終都是共用去水渠，一旦有人感染流感，傳播的風險增加，加上這些基層家庭大多從事服務業，每日接觸不同人群，屬高危群組，但現時政府的疫苗接種計劃，只包涵特定群組，不少居住在劏房的基層市民未能受惠，因此與社區組織協會合作，為有需要的劏房家庭提供免費注射流感疫苗，加強保護。



黃卓健稱，今次是首次與社區組織協會合作，安排居住在深水埗劏房住戶免費接種流感疫苗，預計受惠的人數有150人，包括年幼兒童及未住滿七年不獲資助的新移民。他表示，每年都會撥出約1,000枝流感疫苗，免費為有需要人士接種，並透露今年仍然會繼續由外展隊前往位於大嶼山芝麻灣的正生書院，為學生接種流感疫苗，減低一旦有學生感染而互相傳播的風險。



兩位昨日到社區組織協會會址幫助注射流感疫苗的醫護人員Wisely和Shirley，每年都會義務參與疫苗診所外展隊工作，兩人均表示基層市民工作工時長，即使知道注射疫苗的重要性，但未必會按年接種，希望透過外展隊工作，宣傳接種疫苗的重要。



一家五口已在劏房居住多年的楊小姐，昨日帶同女兒到場接種疫苗，對於可以免費注射疫苗，她坦言可以減輕家庭負擔，又可以為自己及子女的健康提供保護，「居住的劏房只有140呎，但月租須6,800元，佔家庭開支三成，作為全職家庭主婦，家中只有丈夫一人工作，所以用錢時都會較小心。」她表示4年前已申請公屋，由於居住地方狹窄，子女活動空間小，希望可以盡快上樓。

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責任編輯：羅嘉欣