【ALL IN ONE】MIRROR成軍3周年推新團歌　12子：集各人之強成無比力量

▲ MIRROR成立3周年並推出新團歌。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR成軍3周年，人氣高企且成功吸納大量鏡粉。

為慶祝MIRROR 3歲生日，12子公布將推出派台新歌，為鏡粉送上最好的禮物。

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▲ （IG圖片）

MIRROR於社交平台預告3周年派台歌將於11月3日中午12時首播，並貼出最新合照。MIRROR寫道：

愈要驚喜，就最好一起。

集合各人嘅強，育成無比力量。 密切留意喇！

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MIRROR經理人花姐（黃慧君）於社交平台表示：

3/11 MIRROR成軍三周年

ONE and ALL , “ ALL in ONE”

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12子出道至今曾推出9首團歌，包括《一秒間》、《ASAP》、《破鏡》、《Reflection》、《IGNITED》、《One and All》、《WARRIOR》、《The Beautiful Game》及《BOSS》，當中《Reflection》和《One and All》分別為1周年及2周年紀念歌曲。