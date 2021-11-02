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【ALL IN ONE】MIRROR成軍3周年推新團歌　12子：集各人之強成無比力量

娛樂 12:32 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

MIRROR成立3周年並推出新團歌。

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的本地男團MIRROR成軍3周年，人氣高企且成功吸納大量鏡粉。

為慶祝MIRROR 3歲生日，12子公布將推出派台新歌，為鏡粉送上最好的禮物。

【MIRROR x ERROR星蹤】鏡仔專屬餐廳12FC聯合應援　肥仔萬聖節糖果保錡限量夜光口罩

（IG圖片）

MIRROR於社交平台預告3周年派台歌將於11月3日中午12時首播，並貼出最新合照。MIRROR寫道：

愈要驚喜，就最好一起。
集合各人嘅強，育成無比力量。

密切留意喇！

【MIRROR Party】MIRROR舉行成軍3周年派對　麥當勞App會員捐$20有機會拎入場券【內附詳情】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

MIRROR經理人花姐（黃慧君）於社交平台表示：

3/11 MIRROR成軍三周年
ONE and ALL , “ ALL in ONE”

最新影片推介：利愛安專訪

12子出道至今曾推出9首團歌，包括《一秒間》、《ASAP》、《破鏡》、《Reflection》、《IGNITED》、《One and All》、《WARRIOR》、《The Beautiful Game》及《BOSS》，當中《Reflection》和《One and All》分別為1周年及2周年紀念歌曲。

撰文 : TOPick柴犬出動

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