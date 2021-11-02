【殺身之禍】疑講公司壞話遭老闆娘派10人教訓　20歲男被活生生打死棄屍

▲ 台灣一名男子疑四處講公司壞話，招來殺生之禍。

台灣近日發生一宗虐殺案。台中市大甲區一名20歲男子疑因工作糾紛，惹老闆娘不滿，對方派人教訓。該男子上周五（10月29日）被虐殺致死，棄屍彰化。其中一名共犯深感懊悔，到警署自首才揭發事件。當地警方指，共有11名男女涉案，已交由檢察官調查案情。

綜合台媒報道，該名20歲蔣姓男子平日透過中介公司接工作，疑經常四處講公司壞話，引致人力派遣公司39歲陳姓老闆娘不滿。10月28日傍晚，老闆娘留下蔣男，教唆兒子及其3名友人，押蔣到郊外教訓。10月29日凌晨，4人手持木棒、球棒等物件毆打蔣男，及後驚覺他倒地不起，失去呼吸。

眾人駕車把遺體運往彰化縣埤頭鄉，計劃棄屍。其中一名盧姓男子犯案後畏罪自首，到警署表示「我們殺人了」，揭發這宗虐殺案。警方立即趕抵現場，發現運屍的客貨車，並發現蔣男已身亡，遺體被放在彰化一間住宅的客廳，屋內4名男女正在討論如何埋屍。

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當地警方調查後發現，蔣男與人力派遣公司的陳姓老闆娘有債務糾紛，連同老闆娘共有11名男女涉案。台中市警大甲分局偵查隊長郭國津表示，「蔣姓死者常說那種不滿之語」，眾人「在台中市的外埔區毆打，最後叫馮姓嫌疑人，將死者載到彰化縣埤頭鄉一帶，與其他涉嫌人商討，如何處置被害人屍體。」

目前警方已陸續把疑犯緝捕歸案，會依殺人罪移送至台中地方檢察署審理。

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責任編輯：羅嘉欣