  • 27°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 12:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商場活動】YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」　奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼

休閒消費 11:50 2021/11/02

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

「花語迷宮」以典雅拱門設計，配以數百花瓣吊飾作點綴，打造出浪漫又唯美的奇想世界。(相片來源︰YOHO MALL)

聖誕臨近，元朗YOHO MALL中庭將化身成夢幻的「炫彩奇幻森林」，全場以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置，尤如置身震撼又矚目的視覺藝術空間，頗有節日氣氛。

YOHO MALL I中庭將化身成神秘又夢幻的「炫彩奇幻森林」。(相片來源︰YOHO MALL)

星級打卡熱點包括巨型互動裝置「願之光寶石」，寶石的縷空吊燈將幾何圖案360度投射於牆上，輕輕轉動燈罩，光影猶如萬花筒圖案令這個小小空間隨即化為迷人寶石世界；「花語迷宮」則以典雅拱門設計，配以數百花瓣吊飾作點綴，打造出浪漫又唯美的奇想世界。

戶外唯美15米長仙子星光許願長廊。(相片來源︰YOHO MALL)

至於情侶們則不妨親臨以幸福閃光碎片打造成6米高的「極光炫彩玻璃聖誕樹」，燈光折射出幻彩光影效果，絕對是冬日甜蜜拍照熱點。

YOHO MALL II中庭則打造成「仙子們的秘密花園」。(相片來源︰YOHO MALL)

YOHO MALL II中庭則打造成「仙子們的秘密花園」，大家將可親睹於聖誕期間限定展出的4.5米高巨型「永恆聖誕花」，又或欣賞仙子們眼中的花語夢境國度，打卡一流。此外，商場亦將夢幻聖誕氣氛由室內帶到戶外，打造15米長「仙子星光許願長廊」，破天荒以仙子縷空燈飾營造浪漫氣氛滿溢的森林系光影長廊，情侶及閨蜜們除可許下願望外，更可拍出仙氣滿滿的照片。

YOHO MALL 呈獻「冬日．森之仙境」
日期︰11月13日至 2022 年 1 月 2 日
時間︰10am至10pm
地點︰ YOHO MALL I 及 II 中庭、YOHO Urban Farm

記者︰馮柏偉

相關文章

【親子好去處】童星點心麵樂園登陸沙田屯門　期間限定童星製麵工廠設計專屬包裝【內附地址】
11:51 2021/11/01
【親子好去處】童星點心麵樂園登陸沙田屯門　期間限定童星製麵工廠設計專屬包裝【內附地址】
【商場優惠】東薈城名店倉年度SHOPPING+網上平台　線上限時6折搶購電子現金券
16:16 2021/10/21
【商場優惠】東薈城名店倉年度SHOPPING+網上平台　線上限時6折搶購電子現金券
【商場活動】MOKO新世紀廣場冬日推出「miffy 北歐冬雪藝術村」 MOKO動樂園小孩放電專區
10:31 2021/10/26
【商場活動】MOKO新世紀廣場冬日推出「miffy 北歐冬雪藝術村」 MOKO動樂園小孩放電專區

你可能感興趣

【親子好去處】童星點心麵樂園登陸沙田屯門　期間限定童星製麵工廠設計專屬包裝【內附地址】
11:51 2021/11/01
【親子好去處】童星點心麵樂園登陸沙田屯門　期間限定童星製麵工廠設計專屬包裝【內附地址】
【商場優惠】東薈城名店倉年度SHOPPING+網上平台　線上限時6折搶購電子現金券
16:16 2021/10/21
【商場優惠】東薈城名店倉年度SHOPPING+網上平台　線上限時6折搶購電子現金券
【商場活動】MOKO新世紀廣場冬日推出「miffy 北歐冬雪藝術村」 MOKO動樂園小孩放電專區
10:31 2021/10/26
【商場活動】MOKO新世紀廣場冬日推出「miffy 北歐冬雪藝術村」 MOKO動樂園小孩放電專區
秘密花園 商場活動 元朗 設計 文娛藝術 形點 YOHO Mall

最高瀏覽

【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
12:16 2021/11/01
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
10:30 2021/11/01
【大埔車禍】新娘潭路3車相撞釀2死5傷　林寶堅尼撞粉碎變廢鐵
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
18:13 2021/10/28
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單