【商場活動】YOHO MALL呈獻「冬日．森之仙境」　奇幻仙子國度6米玻璃聖誕樹夠搶眼

▲ 「花語迷宮」以典雅拱門設計，配以數百花瓣吊飾作點綴，打造出浪漫又唯美的奇想世界。(相片來源︰YOHO MALL)

聖誕臨近，元朗YOHO MALL中庭將化身成夢幻的「炫彩奇幻森林」，全場以光影技藝塑造了多個炫彩燈光裝置，尤如置身震撼又矚目的視覺藝術空間，頗有節日氣氛。

▲ YOHO MALL I中庭將化身成神秘又夢幻的「炫彩奇幻森林」。(相片來源︰YOHO MALL)

星級打卡熱點包括巨型互動裝置「願之光寶石」，寶石的縷空吊燈將幾何圖案360度投射於牆上，輕輕轉動燈罩，光影猶如萬花筒圖案令這個小小空間隨即化為迷人寶石世界；「花語迷宮」則以典雅拱門設計，配以數百花瓣吊飾作點綴，打造出浪漫又唯美的奇想世界。

▲ 戶外唯美15米長仙子星光許願長廊。(相片來源︰YOHO MALL)

至於情侶們則不妨親臨以幸福閃光碎片打造成6米高的「極光炫彩玻璃聖誕樹」，燈光折射出幻彩光影效果，絕對是冬日甜蜜拍照熱點。

▲ YOHO MALL II中庭則打造成「仙子們的秘密花園」。(相片來源︰YOHO MALL)

YOHO MALL II中庭則打造成「仙子們的秘密花園」，大家將可親睹於聖誕期間限定展出的4.5米高巨型「永恆聖誕花」，又或欣賞仙子們眼中的花語夢境國度，打卡一流。此外，商場亦將夢幻聖誕氣氛由室內帶到戶外，打造15米長「仙子星光許願長廊」，破天荒以仙子縷空燈飾營造浪漫氣氛滿溢的森林系光影長廊，情侶及閨蜜們除可許下願望外，更可拍出仙氣滿滿的照片。

YOHO MALL 呈獻「冬日．森之仙境」

日期︰11月13日至 2022 年 1 月 2 日

時間︰10am至10pm

地點︰ YOHO MALL I 及 II 中庭、YOHO Urban Farm

記者︰馮柏偉