【食用安全】女子打邊爐吃未煮熟肉類　視力驟降揭感染寄生蟲患葡萄膜炎

▲ 女子打邊爐吃未煮熟肉類，視力急下降揭感染寄生蟲患葡萄膜炎。

打邊爐記得煮熟才進食！杭州一名女子早前吃火鍋後，發現左眼視力愈來愈模糊，檢查後才發現感染了寄生蟲，醫生懷疑她吃火鍋時進食未煮熟肉類所致。事主經治療後情況有所改善，但難以完全恢復。

綜合內地媒體報道，項姓女子喜愛吃火鍋，幾乎每周都會相約朋友大快朵頤。9月中旬，她感到左眼視力模糊，原以為是老花加深，沒想到一個月後情況加劇，「總感覺有什麼東西在飄」。

事主擔心自己可能會失明，於趕緊到附近醫院檢查，證實患上葡萄膜炎，但卻一直未找到病發原因，左眼視力更每況愈下。她其後到杭州市第一人民醫院求醫，醫生利用儀器檢查發現她感染了弓形蟲，雖然經治療後視力有所改善，但由於已造成永久性傷害，不可能完全恢復。

醫生指出，事主吃火鍋時可能未有將肉類充分煮熟，導致未能把食材中的寄生蟲消滅，最終造成感染。弓形蟲會侵犯人體多個器官，包含眼睛、皮膚等，大腦也是弓形蟲最容易感染的部位。如果進食未煮熟的肉類，可能導致相關感染狀況出現，嚴重可引致失明，所以吃火鍋時，應確保食材已充分煮熟再進食。

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預防食物中的寄生蟲

根據衞生防護中心指引，市民應保持良好的個人和食物衞生：

經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前，以及如廁後。

從衞生和可靠的地方購買新鮮食物，不要光顧無牌小販。

避免進食高危食物，例如生的或未經煮熟的肉類，特別是牛肉、豬肉及魚肉。

食物應徹底清洗。

確保所有食物徹底煮熟才可進食，尤其是以燒烤或火鍋方式烹煮食物。

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責任編輯：羅嘉欣