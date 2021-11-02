【搵鬼去電視城】直闖TVB猛鬼廁格探靈　王虹茵胡敏芝驚親飽：我起雞皮

▲ 女藝人王虹茵及胡敏芝於廁格內跟靈體「對話」。

無綫J2台進行節目新改革，本月份開始推出全新綜藝節目，逢周一將播映探靈節目《搵鬼去電視城》，昨晚（11月1日）節目首播，兩位女藝人王虹茵及胡敏芝化身為「靈探勇者」，膽粗粗走訪多個電視城的洗手間，於廁格內跟靈體「對談」。

王虹茵及胡敏芝碰上連串怪事，當中胡敏芝更於洗手間內玩銀仙，她也不禁高呼：「OH My God，我有點起雞皮。」

【搵鬼去電視城】揭13處電視城「猛鬼之地」 胡敏芝玩銀仙+王虹茵對鏡削蘋果

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電視城洗手間探靈

一連13集的實驗式靈探節目《搵鬼去電視城》找來一班後生仔女擔任「探靈勇者」，每集2人一組，夥拍「靈異顧問」徐加晴及Jessica，深入電視城傳聞中的「猛鬼之地」。

昨晚播出的第1集《搵鬼去電視城》，找來曾主持《#後生仔傾吓偈》的王虹茵和今年藝員訓練班學員胡敏芝擔任「靈探勇者」，先後在各洗手間中進行「探靈」。擔任「靈異顧問」的歌手徐加晴先行帶大家走訪「猛鬼廁格」。

▲ 節目營造出陰森效果。（TVB提供）

徐加晴先到位處停車場的女洗手間，遂一「盤點」所有靈體身處位置，她說：「女洗手間右面有一男性靈體，這靈體頭髮好濕淋淋，感覺怨念好重，他正躲在裡面，因為知道要拍攝，有點不順氣。」

其後續說：「而左手邊有一個女性靈體，她經常在這裡照鏡，之前我來過這洗手間數次，經常見她望著裡面塊鏡以及那全身鏡，緦之不斷在照鏡。」

用地靈尺尋靈體

之後，王虹茵拿著地靈尺入洗手間內探靈，她推開廁格門兼說：「比較陰森，不知為何度門有少少阻力。」

她緊接以地靈尺提問，而地靈尺正正指向該道門，她跟靈體「對談」：「根據加晴所講，你是一個男人，為何要躲在女厠??你是否一個粉絲?是否有一個很喜歡的女藝人。」

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出動探靈機

接著王虹茵闖入厠格內，不久她即說：「感覺有人不斷推我。以及有點壓迫感，想知道你為何要留在這裡，是否不開心?」只見地靈尺不停郁動，王虹茵嚇到面青青說：「不知是否心理作用？耳仔被拍了一下。」

第二個探靈地方為排舞室的女洗手間，「顧問」徐加晴指該洗手間有一滿面血「小男孩」存在，拿著一個紅色的波。加晴競：「他是一個男仔，生前在這附近發生車禍而過生，他現在這裡，我可以指給大家看。」

其後胡敏芝燒香兼拿著探靈機入內，她說：「綠色燈代表安全，黃色燈代表有靈體在徘徊。入去我會點著沉香，易一點招惹靈體來吸食。」然後她在洗手間內度步兼說：「如果你們在的話，可不可食快一點，你們（指觀眾）看不看到，那些香真的燒得快了。」

▲ 胡敏芝嘗試以「靈探機」探測洗手間靈體所在位置。（TVB提供）

嚇到花容失色

胡敏芝之後入第一厠格感受靈體：「雖然現在停了，剛剛部機是響得好勁。我現在有不舒服狀態。」被嚇至花容失色的她說：「OH My God，我有點起雞皮，辛苦晒，打搞晒。」

最後一個探靈地方是12廠休息室外的男廁，徐加晴指裡面有兩個靈體：「有一個小朋友，另一厠格有一個爆炸頭男人。」

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畫面陰森恐怖

而敏芝步入洗手間玩銀仙，希望跟靈體「溝通下」，她說：「銀仙如果你在的話，可否告訴我你在那？包括你在內，有幾多個靈體？他答我有6個。」

最後她說：「銀仙你是否想離開？如果是話，請你在出口離開。」

在音效和畫面調色之下，節目成功營造陰森效果，而據知節目拍攝期間，不少主持也尖叫、暴走、爆喊等，更有主持離奇暈倒。