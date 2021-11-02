【女神食譜X青年心城】A0女神游嘉欣擇偶條件　游游：要教我接吻技巧

▲ 游嘉欣在《不能只有我看到的便利店追女神食譜》分享擇偶條件。

C君（鄭詩君）擔任Creative Director的無綫J2，11月開始於黃金時段推出一連串不同風格及類型的全新綜藝節目，務求貼近年青人市場的同時，亦希望帶給觀眾更多破格新選擇。

一連20集的全新綜藝節目《不能只有我看到的便利店追女神食譜》將於後日（4日）起逢周四及周五晚10點半播出。

除3位主持林正峰、施焯日（Arthur）、曾展望（GM）是來自J2的《#後生仔傾吓偈》外，女嘉賓亦差不多全數是「後生女」；首集打頭炮是憑《青年心城之撐起青春》升呢女一的上位小花游嘉欣。

【青年心城】林正峰拍親熱戲預早向女友「報案」 游嘉欣拒主動獻吻 ：對方會珍惜

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便利店追女仔

《便利店》主打「不平凡的平民化便利店美食」外，更會考驗三位男主持追女仔功力。三位主持每集開始時先會分工，其中一位負責帶女神撐枱腳，搏女神一笑，亦代一眾少男探索女神內心世界。

另外兩位則與大廚級主持黃亞保齊齊將便利店食物變成五星級美食，並要兼任侍應及美食採購員。

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首集出戰的GM，面對A0女神游游，雖然已落力獻技，但仍遭女神嫌棄「好老土」兼「神神化化」；另花盡心思為女神度身訂造的菜式名稱，亦令女神反晒白眼：「你用呢啲招追女仔，我諗你到依家都A0。」

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游游自認唔識Kiss

被GM形容為「有外星人感覺」的游游，在節目中大方談及擇偶條件，除一定要比她年長至少5年及「表面上我聽佢話，實際上佢聽我話」外，更希望對方「教到接吻技巧」，嚇到GM即時噴飯。及後游游解釋謂：「你冷靜啲先，如果兩個人一齊摸索好似有啲尷尬。」

另外，向來視保哥為偶像的游游，當得悉所吃美食均由對方準備時，即大感驚喜，並眉飛色舞大讚對方以牛奶、砂糖、麵包、雞蛋及雪米糍等炮製的「日式焦糖布甸配雪米糍西多」十分美味。