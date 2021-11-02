【腦中風】準新郎練肌肉瘋狂拉伸後感頭暈嘔吐　揭腦部供血血管閉塞致腦中風

做運動要量力而為。內地一名25歲準新郎，於婚禮前1個月去健身室找了私人教練練肌肉。但瘋狂拉伸後，他感到頭暈腦脹，噁心嘔吐。到醫院求診檢查後發現，他有2條為腦部供血重要血管閉塞，導致腦中風。

綜合內媒報道，25歲準新郎阿歡(化名)在婚禮前1個月決定「操肌」，讓自己在婚禮是看起來強壯一點。於是他找了一名私人教練到健身室練肌肉。

第一次上堂，教練幫他瘋狂拉伸，尤其是四肢不斷又拉又壓。課堂後，阿歡覺得頭暈腦脹，又有點噁心嘔吐，路都行不穩。本來他以為是久未運動的正常現象，但回家休息一段時間後，他覺得愈來愈頭暈，還頻繁噁心嘔吐，神志也愈來愈差，於是家人送他前往協和深圳醫院急診室。

檢查後，醫生發現阿歡的右側椎動脈「消失」，左側椎動脈重度狹窄，另外左右兩側小腦均出現梗死。最終，阿歡確診「雙側椎動脈夾層」引起的腦中風。亦即為腦部供血的2條血管閉塞，腦部供血不足，導致腦梗死。

醫生緊急幫阿歡開刀治療，14日後出院。3個月後，他的椎動脈血管也逐漸恢復正常，被推遲的婚禮也圓滿舉行。

協和深圳醫院神經內科副主任醫生部飛表示，若按摩不當或劇烈活動，會導致椎動脈血管的血管壁內膜發生撕裂，產生一個新的開口，血流經這個開口湧入內膜與中膜之間，形成一個可容納血流的新腔道，亦即「夾層」。這個腔道在血流的衝擊下越來越大，擠壓原來的血管腔道，血管變得越來越窄，最終被堵塞。血管被堵塞後，愈延誤治療，缺血後果就會越嚴重，可能造成癱瘓甚至死亡。

中風徵兆、高危因素及預防方法

據衞生署的資料，「中風」是「腦血管意外」，由於腦部血管阻塞或爆裂，腦組織無法得到足夠的養料和氧氣，受影響的神經細胞因而壞死，並產生各種神經症狀。

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責任編輯：羅嘉欣