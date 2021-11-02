【奢華之旅】馬爾代夫隱世度假天堂推「飛嚐之旅」 搭飛索到高空樹頂嘆美食

▲ 賓客可到高空樹頂享受美食。（酒店提供）

馬爾代夫經典赤足奢華隱世度假天堂Soneva Fushi推出全新樹頂美食體驗Flying Sauces「飛嚐之旅」，呈獻全球首個結合奢華盛宴與高空飛索的精彩旅程。「飛嚐之旅」結合世界級美饌與驚險刺激的高空飛索活動，全程可飽覽Soneva Fushi蒼翠綠林與粼粼藍海的美景，絕對是一生必試一次的珍貴體驗。賓客繫好安全帶後便會沿著200米索道穿梭至半空餐廳，享用各式珍饈佳釀及其他驚喜美饌。抵埗後，大廚Rasal即會於半空中的開放式廚房預備美味時令大餐，Soneva Fushi珍藏甚豐的酒窖更會為賓客提供逾9,000款美酒選擇。

大廚Rasal Jayawardene是Soneva的資深一員，Benoit en Bernard Dewitt等世界名廚亦曾於其位於比利時根特附近的米芝蓮餐廳隨他學師。加入Soneva後，Rasal有機會與Tom Aikens、Tim Raue、Alberto Faccani、Rafael Gomez及Vicky Ratnani等50多位米芝蓮客席廚師合作。

他為「飛嚐之旅」精心設計了6道菜菜單，全部以頂級當季食材入饌。菜式包括：薄切北海道帶子配野米脆脆；香芹雙味配葡萄乾莎莎醬；鮮蝦配牛油果醬、辣肉腸油及火箭菜；韭葱苗配布里忌廉芝士汁及香烤迷迭香；銀鱈魚配洋薊醬及照燒松露汁；最後一道菜為純素芝士蛋糕配芒果莎莎醬雜莓蜜餞。

「飛嚐之旅」的索道以The Den為起點，賓客將沿著離地10米的飛索穿越迷人景致，最後抵達毗鄰Dolphin Beach森林邊緣的高空樹頂餐桌。旅程在天光時段進行，賓客可在一系列難忘的「飛嚐之旅」體驗中自選早餐、下午茶或可加入餐酒配搭的晚餐，又或者單純享受高空飛索的樂趣。

「飛嚐之旅」全程約1小時15分鐘，額外的早餐及下午茶體驗各1小時，晚餐則為2至3小時。飛索體驗適合成人及8歲以上小童參加，體重下限為25公斤。每場「飛嚐之旅」名額為12人，分2組、各6位賓客進行。索道同一時間只可容納1位賓客。為保障賓客安全，進行飛索活動期間必須全程佩戴安全帶。安全帶將由受過專業訓練的Soneva Host負責為賓客繫上及檢查，並可在抵達高空餐廳後解除。

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