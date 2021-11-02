【港媽創業】港媽開兩間親子Playroom 扮熊貓傳播快樂正能量

近年香港流行室內遊戲室（Playroom），有空間給小朋友玩樂放電，一家人享受親子時光。育有兩子的媽媽吳麗雯（Bubble），無懼疫情連開兩間熊貓主題玩樂館。

踏入位於觀塘的玩樂熊貓日式知育遊樂館，地方不大但明亮整潔，滿布多種玩具及可愛布置，大人也立即童心大發。這是玩樂熊貓館的分店，剛於今年9月才開業，主要以包場及活動為主，給家長及小朋友一個私人的空間嬉戲放電。

自發扮熊貓氹小朋友

吳麗雯（Bubble）育有兩子，分別7歲及3歲。她於一間日本公司市場部工作13年，算是高薪厚職，最後卻因為兒子而呈辭。「主要原因是想有多點時間陪伴兒子，當時兒子由媽媽湊，她年紀開始大，我想接手親自照顧。媽媽在我小時候曾做保母，我也特別喜歡小朋友，所以就想想有沒有其他有關兒童或親子的事業可以做。」

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她不是只說不做，2018年她展開了一個「Panda企劃」，自發穿上熊貓裝束在公園與小朋友玩。她笑說：「我曾在日本生活一年，當地很流行一些像熊本熊的吉祥物及角色，很有魅力，為何香港從來沒有呢？我常認為香港的小朋友很苦悶，因此就淘了一件熊貓裝回來，周末時cosplay做熊貓。」

Bubble每次扮熊貓去公園，也會與丈夫及當時才三、四歲的大兒子同行。穿起熊貓服後視野完全受阻，丈夫要幫她睇路，也要負責幫她穿着；兒子則負責派零食給小朋友。「熊貓真的有很大魔力，大部分小朋友覺得很神奇，有熊貓陪玩，讓他們極開心，就像他們眼中的『姜濤』！」企劃維持了大半年，直到她懷上細仔才結束。

辭職創業開Playroom

Bubble深信小朋友的天性就是玩，希望他們有一個愉快的童年；加上在戶外扮熊貓又熱又侷，想有個室內地方與小朋友玩。在2019年機緣巧合下，她接手了一個觀塘工廈的Playroom來小試牛刀。她的理念是「呼吸自然玩樂空氣」，深明家長的需要，只做包場，讓場地保持潔淨舒適。

首次創業做生意，她靠着潛力大的網上媽媽群組拓展市場。可惜開業不久，卻遇上了嚴峻的新冠肺炎疫情，場地被迫關閉。「我們是伴着疫情成長，惟有立即轉型，變成一個親子Studio包場讓小朋友來影相。業主很好人，疫情期間免我們租金，後來生意穩定下來，我亦全數繳還。」

日式教育遊樂空間

疫情下長期停課，小朋友無處可去，也有嬰兒出世後從未出過街、未見過陌生人，令她有更多想法，希望打造一個可舉辦更多活動及體驗、更有教育意義的空間。待疫情穩定下來，就物色一個新地方。「元祖店位於工廈內，始終不太理想。我自己對觀塘較熟悉，而且交通方便，所以分店亦選址同區。」

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新館的構思參考她在日本居住時到訪過的遊樂場，地方約1,300呎，分成不同區域，有攀爬牆、電動車、小型波波池及STEM玩意，玩具都盡量買外國貨。除包場外，亦有小量散場可預約，不用最低消費也能內進遊玩。「疫情後場地嚴禁飲食，寧願犧牲部分客源，也要堅持場地衞生。」

強調親子教育體驗

今次Bubble的雄心更大，新店將舉行更多有趣體驗，如舉行嬰兒爬行大賽、運動會等，讓小朋友做做運動一展筋骨。她更準備成立一個教育品牌，引入一套日本著名的STEM教程及教材，讓小朋友邊玩邊學。又與本地農場合作，教小朋友種植及處理泥土等農耕；更找來清潔公司，給兒童體驗當清潔工的辛勞；甚至遠道與南非機構聯絡，親自試用大象糞便再造紙，講解保育意識。

她認為：「我們的教育並非補習班，是補足一般學校的不足。很多學校也引入STEM，但我卻擔心與分數及學業成績掛鈎，有違本意。」以前很流行的兒歌、偶像，她發現今日的小朋友多看外國的YouTuber、聽外國的兒歌，童年回憶缺失了一部分。於是她決定讓熊貓「重出江湖」，化身港產YouTuber。

她不惜花過萬元度身訂造全新熊貓裝，今次外形更可愛，而且更透氣舒適。但因體形太大，公園職員不讓她進入甚至驅趕，令她大為苦惱。「可能只可於室內或私人場地活動，拍一些教育或介紹香港的短片，給小朋友觀看。」

幫助年輕及弱勢社群

Bubble深知要給予機會年輕人，於是幫助一些大學生就業，聘請他們打理場地、做宣傳、拍攝等不同範疇的工作，工資亦偏高，期望他們可做多一步、更用心工作，就當是一場社會教育。她亦希望聘用一些弱勢社群，加以適當培訓，給他們有重投社會的機會。

因應成年人壓力也大，她甚至思考未來舉行一些成人的玩樂活動。「童年的世界都是色彩繽紛，不過勞碌的生活，讓大人忘記了歡樂。可能大家聚在一起玩兒時集體遊戲，也可當是一個冥想療癒的方式，讓人重拾簡單的快樂。」