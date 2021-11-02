【巨嬰出世】15磅B仔成英國史上第3重巨嬰　全因媽媽懷孕期一個飲食習慣

▲ 英國一名媽媽誕下近15磅的兒子，成為英國史上第3重的嬰兒。

孩子是上天賜給父母的禮物，喜得巨嬰更是一份大禮。日前英國一名媽媽誕下近15磅的兒子，令她與丈夫感到非常驚訝，她分娩時更要出動2名護士，才能把嬰兒拉出來。男嬰成為英國史上第3重的嬰兒，醫生推斷媽媽產下巨嬰，全因她懷孕期一個飲食習慣。

據英國《鏡報》報道，居於牛津郡的31歲Cherral Mitchell是一名全職媽媽，與35歲丈夫Tyson已育有3名子女，分別是4歲的女兒Rogue-Angel、3歲的兒子Lyon和10個月大的細女Twyla Bay。夫妻原本沒打算再添丁，卻意外懷上第4胎兒子Alpha。

▲ Alpha重達14.94磅。（Cherral facebook圖片）

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3孩媽誕英國第3重巨嬰

Cherral在懷孕37周產檢時，醫生估計Alpha重約11.06磅。上周四（28日），她於38周剖腹產時，Alpha的體重增加了3磅多。她笑言︰「當他的頭露出來時，每個人都在笑。」她分娩時需出動2名護士，才能將兒子拉出來，在旁陪產的Tyson驚呼︰「天啊！他太壯了。」

當醫護人員把Alpha放到磅上時，大家都感到震驚，Alpha重達14.94磅。護士們說他是最重的嬰兒，並且在手機上搜索。事實上，英國史上最重的嬰兒是出生於1992年的男嬰Guy Carr，他重達15.5磅。第2重則為2013年出生的男嬰George King，體重也有15.44磅。至於重14.94磅的Alpha，相信是英國第3重的巨嬰。

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母嗜甜BB攝取大量糖分

醫生們認為Alpha的重量級體重，與Cherral愛吃甜食有關。Cherral很遲才被診斷出患上妊娠糖尿病，所以羊水較甜，Alpha因此攝取了大量糖分。

Alpha被暱稱為「河馬寶寶」，也因出生時間臨近萬聖節，被人稱作「南瓜寶寶」。Cherral指Alpha的兄姊出生時都是正常體重，所以她難以置信這一胎會誕下巨嬰，笑說「不知道他藏在我肚子哪裡」。Alpha目前在新生嬰兒深切治療部（NICU）接受觀察，情況穩定。

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責任編輯：王明芳