【換命真相】倪嘉雯感激劉佩玥耐心教導　琴姐堅決不搬背後藏秘密

▲ 《換命真相》

由譚俊彥、鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻、陳庭欣、林凱恩、張頴康、朱敏瀚等參演的TVB台慶劇《換命真相》，在昨晚（11月1日）劇情講張旻（鄧佩儀飾）與家純（蔣家旻飾）因同時愛上時光（譚俊彥飾）而姊妹反目。

家純傷心出走，寶劍（朱敏瀚飾）暗中保護對方，最後他並帶無處可去的家純回家，豈料寶劍惹時光誤會慘被「喪打」。由於「喪打」場面搞笑，網民紛紛留言指笑爆肚，又指蔣家旻與朱敏瀚很合襯。

▲ 寶劍慘被時光「喪打」。

少女版紫山搶鏡

另外，慘變夾心人的紫山向旻重提當年4姊妹反面舊事，原來當年紫山（劉佩玥飾）因有感旻被渣男欺騙感情，遂以自己做餌試探渣男，豈料不但遭對方強吻，還因而被旻誤會撬牆腳。

昨晚《換命真相》劇集重心落在飾演學生版的倪嘉雯（Carmen）、黎康祺、羅毓儀及吳天兒身上，當中尤以飾演紫山的Carmen最為搶戲，舉手投足似足劉佩玥，羅毓儀則被讚樣子超可愛。

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問到Carmen如何演得與成年版紫山神似，她感激阿Moon：「有返廠睇阿Moon拍，試過睇通宵，盡量學佢嘅口頭禪、小動作同語氣。好感謝Moon，佢只要一有時間，就會同我分享佢點做個角色，例如成日撥頭髮，講嘢會好快，全靠佢，我先吸收得咁快。有啲場口唔知點做都會請教佢，佢好好人會幫我分析。」

另外，Carmen又指是次是首度演出有名字的角色，更獻出了螢幕初吻，故拍攝時感到「雙倍緊張」。

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紫山劉星幽會

今明（2日及3日）兩晚的《換命真相》劇情，講劉星（丘梓謙飾）行為變得古怪，不但不斷犯錯，更疑似偷竊兼經常精神萎靡，遭家純懷疑染上吸毒惡習。

因此家純跟蹤劉星，意外撞破他與紫山幽會。紫山坦承與劉星的關係，更揭出劉星一直偷偷住在小小時光的儲物室。紫山為了不想被張旻發現，要求劉星搬走。

家純對劉星被逼遷感內疚，求寶劍以友情價出租房間予劉星，寶劍無奈答應。

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揭琴姐感人秘密

另外，維利大廈關鍵人物琴姐（寶珮如飾）的神秘面紗將逐步被揭開。

時光得知維利大廈其中一名死者琴姐與丈夫同住，與原時空有所出入，與寶劍調查當中蹊蹺。時光趁琴姐外出潛入其家中，怎料被張旻發現，時光只好誘騙張旻一同查個究竟。

此時琴姐回來，錯認時光為自己丈夫，才揭開她的一段傷心往事。

少時痛失至親的張旻感同身受，決意為詠琴找回其亡夫曾經配音的影片，卻與時光現分歧，張旻質疑時光對維利大廈的人特別關心。張旻尋找影片期間，意外得悉琴姐「亡夫」的秘密……