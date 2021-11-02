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【明星理財】余文樂將玩意變作投資　生財有道分享NFT樂趣

娛樂 12:48 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

將玩意變作投資，生財有道余文樂分享NFT樂趣。

投資需要緣份也需要眼光，過去20年余文樂把時間放在演藝事業上，同時建立時裝品牌MADNESS。20年後的今日，樂仔沒想到自己愛上的新玩意，亦可變作一種投資的新概念、近年流行的NFT （非同質化代幣）。

於節目《Inside out》的第二集中，樂仔解說了自己如何愛上NFT，甚至很落力的教大家認識這網絡上的收藏和投資新概念，分享當中的樂趣和價值。

（發相）

樂仔對NFT的喜愛程度，連太太也不明其魅力所在，但他就是對着電腦，每天跟朋友聊着有什麼NFT的新圖像出現，已大感樂趣。

只要是NFT的話題，樂仔便可以樂此不疲，連他自己也說：「我太太有時看到我樂在其中的樣子，也會調侃的問我今天有挑到喜歡的嗎？這種樂趣真的很難解釋。大概半年前跟朋友聚會聊起這個話題時，第一個感覺就是『帥』，它是一種把資產從網絡世界帶到真實世界，甚至可以成為具價值的藝術品。從此我便愛上了它。」

（發相）

踏入40之年，入行20載的樂仔因為這種興趣和喜好，促成他與佳士得早前的合作，並首次公開了自己的收藏品。不為炫富，只想跟大家分享。放下演員身份的他，其實跟普通人沒兩樣，也有自己的喜好和興趣，而NFT便是其中之一。

同場加映：利愛安專訪

演員這份工作以外，樂仔享受不同的新事物，他自得其樂說：「NFT對我來說會是未來的大趨勢，因為這代表了一個時代的模式，兩者其實是可以並存的。而任何收藏品對我而言也是純粹因為喜歡才會買。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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