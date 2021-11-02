【立法會選舉】霍啟剛參選「體演文出界」　李靜、曾志偉陪同報名

▲ 霍啟剛。（林宇翔攝）

立法會換屆選舉提名期進入第四日，港協暨奧委會副會長霍啟剛今日下午在香港女子乒乓球代表隊主教練李靜、無綫電視總經理曾志偉等人陪同下到政府總部報名參選「體育、演藝、文化及出版界」。霍啟剛表示雖然遺憾去年沒得參選，但這一年和業界的合作，以及推動業界發展的工作並無停過，希望業界可投下信任一票。

霍啟剛表認為，港區國安法和新選舉制度落實後，真心認為香港可以重新再出發，「以前是政治立場的對壘，現在昇華成了實力的對壘。」他承諾，會聆聽業界意見，與業界並肩作戰，將業界發展推向新高峰。而未來工作鋪排會集中在發展「中外文化交流中心」、文化產業化、融入大灣區等議題上。

▲ 左起：易志明、李鎮強。（林宇翔攝）

除了霍啟剛，自由黨易志明今亦報名參選航運及交通界，爭取連任。其黨友李鎮強則出戰選委會界別。易志明表示，自由黨暫決定派5人參選，包括原本的四個功能界別，但不打算派人參加地區直選，強調現時未完全落實參選人選。至於他自己，今次獲得選委會19個提名，囊括海陸空。

▲ 黃俊碩（右二）。（林宇翔攝）

另外，民建聯繼早前派出18人參選後，今再派出成員、香港華人會計師公會前會長黃俊碩，參選會計界，他稱自己一直有參選意向，但民建聯常委近日才通過其參選決定，又指提名票不難獲取，提名者包括黨外人士，包括會計界愛心同盟執行主席林智遠。

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記者：林曉君