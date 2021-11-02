【萬聖節悲劇】日男扮「小丑」列車內縱火斬人17傷　女乘客憶恐怖一刻傳短訊與母訣別

▲ 日本一名男子扮成「小丑」在列車內縱火斬人至少17傷，有女乘客憶述當時以為自己會死，傳短訊與媽媽訣別。

日本東京於10月31日萬聖節當晚，一名男子打扮成「小丑」在行駛中的列車內縱火及無差別揮刀斬人，造成至少17人受傷，24歲疑兇當場被捕。有乘客憶述，疑兇最初目無表情坐著，後來突然揮刀斬人，所有人陷入慌亂之中，有女乘客覺得即將死在刀下，傳短訊與媽媽訣別。

綜合日本傳媒報道，24歲男疑兇服部恭太當晚從3號車廂上車，據車廂的乘客憶述，服部恭太就像一般乘客，坐下來目無表情，也沒有露出冷笑。後來服部突然攻擊一名同車廂的70歲伯伯，用刀刺向對方胸口。

之後服部從3號車廂往後走，在5號車廂潑灑打火機用的油縱火，再走回前面的車廂，最後在2號車廂被捕，有16人被火災濃煙嗆傷。他行兇後沒有逃去，更神態自若地抽煙等待被捕，並向警方坦承犯案︰

我想殺兩個或更多人，然後就會被判死刑。

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一名男乘客憶述案發經過，當時聽到有人大喊「他有刀，快逃！」車內所有人開始慌忙向前奔跑，前面的車廂愈擠愈多人，他回頭見到至少有3、4人跌倒。由於車廂與車廂之間的連接部分較窄，逃生的群眾在通道內堵塞，不少人被從後推倒。

另一名男乘客稱，最初看到人群在車廂內狂奔，還以為是萬聖節年輕人在胡鬧，但往後愈看愈詭異，最後有一名男性正揮舞長刀，上面沾染像鮮血的液體，才知發生大件事。

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爬出車窗慌忙逃生

服部除了不斷揮刀，還在車廂內縱火，當列車減速的瞬間，濃煙快速蔓延至其他車廂，令乘客更陷入慌亂。有乘客稱當時難以呼吸，以為自己會窒息而死，當看到愈來愈多濃煙，心中只不斷想著趕快停下來。

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在多段Twitter瘋傳的影片中，可見民眾紛紛從車窗逃生。一名女乘客提到，當時按了緊急停車按鈕，希望即將駛入國領站的列車可以緊急停靠，但到站後車門卻未有打開，令她整個人都慌了，一直大喊快開門，最後索性站在椅子上從車窗爬出，踩在車站月台半高式閘門跳出去。

另一名女乘客還表示，從沒想過乘車會發生這樣的事情，當時以為自己會死，急急傳短訊給媽媽訣別︰

我可能會死，謝謝你，媽媽。

她最後能夠生還，真的感謝不已。而另一男乘客稱雖然不覺得自己快要死，但也感到非常恐懼，相信未來不敢再搭列車。

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責任編輯︰王明芳