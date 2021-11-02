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【立冬天氣】周日立冬後一日氣溫急降8度　天文台料連續數天早上低見15度

社會 12:54 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

本港下周日起天氣明顯轉冷。（梁偉榮攝）

踏入11月，天氣維持溫暖。天文台表示，影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來兩三天逐漸緩和，本週後期該區天氣相當溫暖，亦有一兩陣雨。不過，下周日（7日）是24節氣中的「立冬」，一道冷鋒會於當日橫過華南沿岸，氣溫顯著下降及有幾陣雨。受隨後的強烈東北季候風影響，下週初該區風勢頗大，早晚清涼。

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天文台預測本港地區今日（2日）下午部分時間有陽光，今晚大致多雲。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。展望未來一兩日部分時間有陽光。本週後期相當溫暖，亦有一兩陣雨。

下星期日為「立冬」，天文台料當日氣溫介乎20至27度，天氣大致多雲，有幾陣雨。日間短暫時間有陽光。稍後氣溫顯著下降。根據自動分區天氣預報，當日早上7時普遍地區錄得23至25度，惟下周一早上7時則錄得15至18度，其中打鼓嶺則錄得最低15度，而上水、大埔、沙田及將軍澳等新界地區亦錄得16度低溫，即一日內急跌最多8度。

此外，在「立冬」之後天氣亦明顯轉涼，下周二至四的氣溫介乎16至24度，當中不少地區早上普遍錄得氣溫15至16度，市民外出時要注意保暖。

更多影片：

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記者：郭詩詩

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