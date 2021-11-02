【無人駕駛】機場引入無人車於禁區接載員工　機管局盼2028年可駛出東涌

▲ 機管局正引入多款無人駕駛系統，逐一試驗應用。（陳國峰攝）

機管局斥資5,000萬元，發展無人駕駛系統，期望2028年用無人駕駛小巴，接載乘客來往港珠澳大橋香港口岸、航天城及東涌市中心；由於現時香港並未有法例配合無人車的路面試驗，為推展計劃，機管局將於明年在禁區範圍內，試用無人小巴接載機場員工到不同地點。另外，有鑑於三跑道落成將令海岸綫增長，機管局正試用無人駕駛巡邏車，巡視南跑道，長遠可取代真人巡邏。

為「機場東涌專道」作準備

機管局擬於2028年興建「機場東涌專道」，透過無人小巴接載乘客來往港珠澳大橋香港口岸、航天城及東涌市中心；中期目標是於2024年，用無人車接載乘客來往香港口岸及航天城。然而，無人車的技術標準、設計、構造和操作有別傳統車輛，難以符合現行車輛登記及領牌規定，所以機管局只能在機場禁區範圍試驗無人車。

機管局機場運行副總監姚兆聰稱，機管局正為2部小巴加裝無人駕駛系統，期望明年第三季試用，接載機場員工出入不同工作地點；目標於2023年首季正式投入運作。他相信政府將在短期內，為無人車在路面駕駛訂立框架，屆時便會向運輸署申請，將無人車駛出禁區。

測試無人巡邏車 巡南跑道

除了載客無人車外，隨機場三跑道落成，機場禁區的海岸綫將會延長，為應對增加的巡邏工作量，機管局自今年9月試用無人駕駛巡邏車，其中2架無人車在南跑道其中一段1.5公里的路段協助巡邏；另外2部將於於北跑道試用。無人巡邏車為電動車，充滿電後可運作16小時，可巡邏200公里；車上設有3個雷達、8個鏡頭和全球定位系統。車上的揚聲器會對靠近禁區的人發出警告，並會通知當值人員或報警。

姚兆聰指，希望長遠能以無人駕駛巡邏車取代巡邏人員，加強巡邏效率，以應對海岸綫加長，亦可在晚間和惡劣天氣期間進行巡查。

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記者：陳梓蔚