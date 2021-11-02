【驚險一幕】兩男童貪玩闖27樓天台來回跳躍　暖心鄰居緊急求助救回兩人：看得心驚膽跳

▲ 內地兩名男童闖大廈天台來回跳躍，過程驚險。

內地湖北咸寧一幢住宅近日發生驚險一幕，兩名男童擅闖大廈27樓天台玩耍，其中一名年紀較大的小朋友更在天台間來回跳躍，驚險過程被附近住戶拍下。目擊者急忙致電物業管理處，職員隨即把兩名男童帶離天台，化險為夷。

男童擅闖天台玩耍

內地社交媒體近日流傳一段影片，從影片可見，兩名男童在大廈頂樓玩耍，其中一名小朋友在天台間來回跳躍至少3次，過程被附近住戶拍下。目擊者表示「看得心驚膽跳」，急忙致電管理處求助。幸好職員及時把小朋友帶回地面，沒釀成意外。

據悉，大廈頂樓入口門鎖遭破壞，兩名男童得以擅闖天台。管理處職員在事件發生後，無法聯絡男童家人，訓斥男童之後便放二人離開。職員隨後在業主群組裏面發出通知，提醒家長留意小朋友的安全。

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網民斥家長管教不善

影片傳出之後，引來網民熱議，「一次都嚇死人，還來回跳了三下」、「隔着屏幕看，腿都軟了！」、「物管當下一定嚇傻，出事他就糟糕了」、「真的不要命，當自己是飛鼠嗎？還來回跳」、「幸好沒有發生意外」。

有網民斥家長管教不善，「家長呢？這也太危險了！」、「家長應該好好進行安全教育」、「媽媽事後看到影片，應該嚇死」、「我家小孩這樣的話，先罵一頓再說」。

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責任編輯︰王明芳