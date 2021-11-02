【死因研訊】63歲男打科興後兩天亡　友人指死者有「三高」及心血管有問題

▲ 死者胞兄李昌根。（梁錦麟攝）

63歲男子於今年2月26日接種首劑科興疫苗後兩天去世，擬為首宗接種疫苗後死亡個案，死因裁判法庭今（2日）展開為期9天的研訊。死者友人今於庭上供稱，死者生前有吸煙習慣，患有糖尿病及有「三高」，友人指死者心血管問題，正排期進行「通波仔」手術。

死者李宇根（終年63歲）於2月26日注射首劑科興疫苗，同月28日離世。死因庭今展開研訊，並遴選出2男3女的陪審團。聆訊由死因裁判官周慧珠處理，死因研訊主任為律政司檢控官劉理蘭，衞生署由大律師吳焯軍及陳韋君代表，科興控股有限公司則由大律師葉海琅代表。

死因庭首先傳召死者胞兄李昌根作供，李供稱共有12名兄弟姊妹，死者排行最小。由於死者大部分時間都在內地工作，因此兩人約2至3年才見面一次。李指至少2年沒與死者見面，事發後在手機看到有關死者的新聞後才得悉死者已離世。李又指，死者有逾20年煙齡，身形比一般人肥胖。

死者朋友林鴻凱作供稱，在死者接種科興疫苗後1天曾與死者進食早餐，言談間未見死者有異常。林指，死者曾透露正排期進行「通波仔」手術，而注射疫苗後身體亦正常。

林續指，死者有心血管問題及「三高」，即高血糖、高血壓及高血脂，死者曾因「三高」入院而需服用藥物。林又指死者生前沒有運動習慣，每天吸食1至2包煙。

死者另一名友人鄺家樂作供稱，死者曾患有糖尿病，同時死者間中會表示胸口鬱悶。鄺憶述，他曾與死者步行2至3條街後，看到死者出現氣喘情況。

鄺又形容死者是個煙不離手的人，約半小時便吸食一支煙。而兩人於死者在打針後約2小時曾通電，死者稱沒有頭暈、氣喘、針口痛及心口痛。鄺又指，當日及翌日曾與死者一同用膳，鄺稱期間死者未有異常。

鄺續指，死者曾在接種科興疫苗前1星期向醫生求診，死者當時稱服藥後有改善。鄺又指，死者曾預約今年3月進行身體檢查，另外死者亦有服藥習慣，但鄺並不肯定死者是否服食薄血藥。鄺續指，死者生前愛飲奶茶及油膩食品，但早前已開始戒口。

死因研訊下午續。

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記者：梁錦麟