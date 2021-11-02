【死因研訊】63歲男打科興後兩天亡　友人指死者生前有「三高」及糖尿病

▲ 死者胞兄李昌根。（梁錦麟攝）

63歲男子於今年2月26日接種首劑科興疫苗後兩天去世，擬為首宗接種疫苗後死亡個案，死因裁判法庭今（2日）展開為期9天的研訊。死者友人今於庭上供稱，死者生前有吸煙習慣，患有糖尿病及有「三高」，友人指死者曾有心血管問題，正排期進行「通波仔」手術。

死者李宇根（終年63歲）於2月26日注射首劑科興疫苗，同月28日離世。死因庭今展開研訊，並遴選出2男3女的陪審團。聆訊由死因裁判官周慧珠處理，死因研訊主任為律政司檢控官劉理蘭，衞生署由大律師吳焯軍及陳韋君代表，科興控股有限公司則由大律師葉海琅代表。

死因庭首先傳召死者胞兄李昌根作供，李供稱共有12名兄弟姊妹，死者排行最小。由於死者大部分時間都在內地工作，因此兩人約2至3年才見面一次。李指至少2年沒與死者見面，事發後在手機看到有關死者的新聞後才得悉死者已離世。李又指，死者有逾20年煙齡，身形比一般人肥胖。

死者朋友林鴻凱作供稱，在死者接種科興疫苗後1天曾與死者進食早餐，言談間未見死者有異常。林指，死者曾透露正排期進行「通波仔」手術，而注射疫苗後身體亦正常。

林續指，死者有心血管問題及「三高」，即高血糖、高血壓及高血脂，死者曾因「三高」入院而需服用藥物。林又指死者生前沒有運動習慣，每天吸食1至2包煙。

死者另一名友人鄺家樂作供稱，死者曾患有糖尿病，同時死者間中會表示胸口鬱悶。鄺憶述，他曾與死者步行2至3條街後，看到死者出現氣喘情況。

鄺又形容死者是個煙不離手的人，約半小時便吸食一支煙。而兩人於死者在打針後約2小時曾通電，死者稱沒有頭暈、氣喘、針口痛及心口痛。鄺又指，當日及翌日曾與死者一同用膳，鄺稱期間死者未有異常。

鄺續指，死者曾在接種科興疫苗前1星期向醫生求診，死者當時稱服藥後有改善。鄺又指，死者曾預約今年3月進行身體檢查，另外死者亦有服藥習慣，但鄺並不肯定死者是否服食薄血藥。鄺續指，死者生前愛飲奶茶及油膩食品，但早前已開始戒口。

兼職護士李素娟作供稱，死者接種疫苗當日，她於官涌醫療中心為參與接種計劃的市民注射科興疫苗。李素娟指，當時現場為病人注射疫苗的護士需閱讀有關注射時的注意事項的網上資料，然後再進行測驗，合格方可為市民接種疫苗。

李素娟續指，當日現場有駐場醫生，若懷疑有病人不適合打針會詢問醫生。而她當日未有處理過不適合打針或打針後不適的市民，而記憶中亦未有心臟病患者打針。

李素娟再指，當日替市民注射疫苗前，會詢問對方有否長期慢性病、心臟病、藥物敏感及有否不適，亦會詢問市民是否願意接種疫苗，及說明將會為市民接種那一種疫苗。

死因研訊明（3日）續。

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記者：梁錦麟