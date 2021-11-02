【冬日美饌】亞博館中菜《澐‧NUVA》首推爆膏大閘蟹套餐　$998起嘆6道人氣菜式

▲ 亞洲國際博覽館中式食府《澐‧NUVA》以時令江蘇大閘蟹為主，推出爆膏大閘蟹套餐。(圖片由《澐 · NUVA》提供)

亞洲國際博覽館中式食府《澐‧NUVA》首次推出爆膏大閘蟹套餐，精選菜式以時令江蘇大閘蟹為主，愛蟹的你不容錯過！

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六道人氣菜式，以清水大閘蟹入饌，嗜酒的食客也可額外升級美酒佳釀。這場蟹宴由約六両重原隻「清蒸大閘蟹」做主角，蟹黃特別豐腴飽滿，膏香肉甜、肥美鮮味。另可選配古越龍山十年陳花雕酒解蟹寒，令蟹味更顯甘香。

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蟹粉小籠包

以金華火腿和老雞熬製的上湯打造出「蟹粉小籠湯包」，蟹粉油香四溢，頂級上湯令蟹汁味道昇華。

蟹粉焗長腳蟹柳

大廚創新改用啖啖肉的阿拉斯加長腳蟹，配合生拆大閘蟹膏提鮮增香，加入適量芝士焗製。大家更可配搭與海鮮料理為絕配的紐西蘭冠軍白酒，的確滋味無窮。

脆皮糯米雞脾

已去骨及去半肉的原隻雞脾，釀入臘味、雞肉及糯米飯，再炸至金黃色，雞皮原整無缺。切開雞身，糯米飯粒不油膩，雞皮亦十分香脆。

雲腿扒豆苗

矜貴的豆苗用上雞油去炒，令其更翠綠鮮嫩，再加上金華火腿，菜式味道更上一層樓。

薑茶湯圓伴棗皇糕

老薑加紅糖煲多個小時，薑味重但不嗆喉，暖胃袪寒。配上軟糯的芝麻湯丸及棗皇糕，補血養顏，為盛宴劃上完美句號。

《盛饌 · 蟹膳》

供應日期：即日起至 2021 年 12 月 19 日期間供應（兩位起，須於兩天前預訂）

價錢：每位淨價 HK$998，搭配指定美酒每位淨價 HK$1138（另可享優惠價$320 追加約六両清蒸大閘蟹一隻）

地點： 亞洲國際博覽館 2 樓《澐 · NUVA》

訂座及查詢： 3606 8818

營業時間：星期一至日 11：30am - 2：30pm， 5：30pm - 9：00pm

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責任編輯：張懿慧