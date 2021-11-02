  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (週二) 18:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冬日美饌】亞博館中菜《澐‧NUVA》首推爆膏大閘蟹套餐　$998起嘆6道人氣菜式

休閒消費 18:28 2021/11/02

分享：

熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

亞洲國際博覽館中式食府《澐‧NUVA》以時令江蘇大閘蟹為主，推出爆膏大閘蟹套餐。(圖片由《澐 · NUVA》提供)

亞洲國際博覽館中式食府《澐‧NUVA》首次推出爆膏大閘蟹套餐，精選菜式以時令江蘇大閘蟹為主，愛蟹的你不容錯過！

點擊大圖了解更多：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

六道人氣菜式，以清水大閘蟹入饌，嗜酒的食客也可額外升級美酒佳釀。這場蟹宴由約六両重原隻「清蒸大閘蟹」做主角，蟹黃特別豐腴飽滿，膏香肉甜、肥美鮮味。另可選配古越龍山十年陳花雕酒解蟹寒，令蟹味更顯甘香。

最新影片推介：檸檬+白醋$20有找　天然3寶輕鬆清走頑固污漬+臭味

蟹粉小籠包

以金華火腿和老雞熬製的上湯打造出「蟹粉小籠湯包」，蟹粉油香四溢，頂級上湯令蟹汁味道昇華。

蟹粉焗長腳蟹柳

大廚創新改用啖啖肉的阿拉斯加長腳蟹，配合生拆大閘蟹膏提鮮增香，加入適量芝士焗製。大家更可配搭與海鮮料理為絕配的紐西蘭冠軍白酒，的確滋味無窮。

脆皮糯米雞脾

已去骨及去半肉的原隻雞脾，釀入臘味、雞肉及糯米飯，再炸至金黃色，雞皮原整無缺。切開雞身，糯米飯粒不油膩，雞皮亦十分香脆。

雲腿扒豆苗

矜貴的豆苗用上雞油去炒，令其更翠綠鮮嫩，再加上金華火腿，菜式味道更上一層樓。

薑茶湯圓伴棗皇糕

老薑加紅糖煲多個小時，薑味重但不嗆喉，暖胃袪寒。配上軟糯的芝麻湯丸及棗皇糕，補血養顏，為盛宴劃上完美句號。

《盛饌 · 蟹膳》

供應日期：即日起至 2021 年 12 月 19 日期間供應（兩位起，須於兩天前預訂）

價錢：每位淨價 HK$998，搭配指定美酒每位淨價 HK$1138（另可享優惠價$320 追加約六両清蒸大閘蟹一隻）

地點： 亞洲國際博覽館 2 樓《澐 · NUVA》

訂座及查詢： 3606 8818

營業時間：星期一至日 11：30am - 2：30pm， 5：30pm - 9：00pm

了解更多 【按此

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https：//bit.ly/38pYEYI

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

責任編輯：張懿慧

相關文章

【2021聖誕節】星巴克北極熊推50款限定商品　11月1日品嘗全新冷萃咖啡美食
12:19 2021/10/29
【2021聖誕節】星巴克北極熊推50款限定商品　11月1日品嘗全新冷萃咖啡美食
【著數優惠】Häagen-Dazs雪糕漢堡免費試食　今明兩日指定時段10分店限量享用【內附連結】
13:39 2021/10/29
【著數優惠】Häagen-Dazs雪糕漢堡免費試食　今明兩日指定時段10分店限量享用【內附連結】
【美食速報】中環置地廣場茶葉主題五道創意中菜　龍井蝦仁+凍頂烏龍炸墨魚小棠菜
11:14 2021/11/01
【美食速報】中環置地廣場茶葉主題五道創意中菜　龍井蝦仁+凍頂烏龍炸墨魚小棠菜

你可能感興趣

【2021聖誕節】星巴克北極熊推50款限定商品　11月1日品嘗全新冷萃咖啡美食
12:19 2021/10/29
【2021聖誕節】星巴克北極熊推50款限定商品　11月1日品嘗全新冷萃咖啡美食
【著數優惠】Häagen-Dazs雪糕漢堡免費試食　今明兩日指定時段10分店限量享用【內附連結】
13:39 2021/10/29
【著數優惠】Häagen-Dazs雪糕漢堡免費試食　今明兩日指定時段10分店限量享用【內附連結】
【美食速報】中環置地廣場茶葉主題五道創意中菜　龍井蝦仁+凍頂烏龍炸墨魚小棠菜
11:14 2021/11/01
【美食速報】中環置地廣場茶葉主題五道創意中菜　龍井蝦仁+凍頂烏龍炸墨魚小棠菜
美食 食譜 入廚常識 餐廳情報 大閘蟹 海鮮 菜式

最高瀏覽

【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
12:16 2021/11/01
【父愛氾濫】摸9歲女臀部要求對方吸吮乳頭　父否認戀童癖：只是表達愛意
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
18:13 2021/10/28
【超市大搜查】高鈉易致水腫增患高血壓風險　一文看清22款「較低鈉」即食麵名單
【女服男生】網傳男子扮中學學生妹　穿連身校裙在屯門學校徘徊出沒
16:51 2021/11/01
【女服男生】網傳男子扮中學學生妹　穿連身校裙在屯門學校徘徊出沒