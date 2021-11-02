【消委會】消委會決定停辦「消費權益新聞報道獎」　記協：單方面決定感失望

▲ 「消費權益新聞報道獎」停辦，記協指對方單方面決定感失望。（資料圖片）

消委會今日（2日）承認將停辦今屆「消費權益新聞報道獎」比賽，解釋為了令頒獎禮能與時並進，決定全面檢視相關活動的形式，和重新制定長遠計劃，會方待檢視工作完成後，期望活動將以全新面貌與大眾會面。有關新聞報道獎的合作機構之一的香港記者協會表示，消委會未就此與記協及攝記協磋商，對單方面決定停辦感到失望。

「消費權益新聞報道獎」和「十大消費新聞選舉」於2001年始辦，是消委會聯同香港記者協會及香港攝影記者協會舉辦的年度盛事，目的是提高新聞界對消費權益的關注，發掘及報道關乎消費者切身權益的新聞，從而提高公眾對消費權益的認識，以加強消費者自我保護能力。

對於停辦有關「新聞報道獎」被指與記協及攝影記者協會合作有關，因而引起質疑，消委會回應指傳媒近年不論線上、線下均迅速發展，消委會透過傳媒協作的活動，包括「消費權益新聞報道獎」和「十大消費新聞選舉」不論內容和形式上亦需與時並進，故消委會決定全面檢視相關活動的形式，和重新制定長遠計劃，期望以更有創意的形式舉辦活動，宣揚消保訊息，並更好地服務每一位消費者，所以「報道獎」亦因而暫停舉辦，待檢視工作完成後，活動將以全新面貌與大眾會面。

記協表示，獲消委會通知將檢討該頒獎禮，並停辦今屆比賽，對方未就此與協辦組織，包括記協及攝記協磋商，單方面決定停辦感到失望，又指20年來獎項鼓勵了新聞界發掘更多消費權益新聞，希望消委會在檢討獎項時，亦反思當初設獎的原因，認可新聞業界多年來對消費權益的推動，並期望這並非消費新聞獎的終結，希望消委會在檢討過後，仍可以其所能接受的方式，復辦賽事。

記協亦感謝在過去20年，消委會與新聞團體合作，推動消費權益新聞，深明在今天的政治環境下，無數有價值的事物，將不免逐一消逝，但當他們於眼前化作飛灰，仍不免使人神傷。

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記者：陳麗娜