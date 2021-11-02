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【禍從眼入】女子脫有色隱形眼鏡感「卡住」　用力硬除扯出眼角膜外層險盲

食用安全 16:23 2021/11/02

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熱門 全民造星IV 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 炎明熹 Anson Lo 超市大搜查 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 新冠疫苗

女子脫有色隱形眼鏡覺得「卡住」，用力硬除扯出眼角膜外層險盲。

帶隱形眼鏡要留意穿戴風險。一名27歲女子曾因帶了不合身的有色隱形眼鏡，導致隱形眼鏡「卡住」難以摘除，大力一扯竟扯出眼角膜外層險盲。

27歲的Jordyn Oakland指去年買了一對有色隱形眼鏡，結果很難摘除。

據《People》報道，27歲的Jordyn Oakland指去年買了一對有色隱形眼鏡，在慶祝萬聖節時佩戴。戴了6小時後她試圖取出，但發現右眼出現了問題。

她表現自己一向有戴處方隱形眼鏡，所以絕對知道正確戴隱形眼鏡的方式。但最初戴上這對有色隱形眼鏡時，就覺得有點不舒服。而打算除下來時，就覺得有色隱形眼鏡「完全不動」，於是她決定大力扯出。

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結果，她的眼睛不斷流淚，本以為第2日會沒事，但早上6點她就痛醒了，眼睛紅腫，於是馬上前往醫院治療。醫生直言：「可能會失明」。

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醫生直言：「可能會失明」。

原來，她所戴的有色隱形眼鏡弧度並不合她的眼球，所以戴上後「吸著」眼角膜。當她大力扯出隱形眼鏡時，連帶扯出眼角膜外層。

所以當我取出時，會覺得卡住。因為實際上它已吸著我的角膜外層。

恐怖事件發生後，她表示直到現在仍要面對副作用，例如眼睛乾澀、閱讀困難，還有眼角膜再次糜爛的風險。

現在我的眼睛對光很敏感，視力也不一樣，也會不停流眼水。

她呼籲大眾，最好訂製有色隱形眼鏡，一方面可以反覆佩戴，又可放心。

花點錢買一對你知道是安全的、不會損害眼睛的有色隱形眼鏡。

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責任編輯：羅嘉欣

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