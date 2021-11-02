【娛圈有喜】鄭俊弘結婚一周年補擺酒　何雁詩孕味濃疑雙喜臨門

▲ 何雁詩鄭俊弘將補擺喜酒。

何雁詩（Stephanie）跟鄭俊弘（Fred）去年11月7日結婚，但當時因疫情關係未有舉行婚宴，而本周日是二人結婚一周年，Stephanie和Fred決定再補擺結婚晚宴，並慶祝結婚一周年。

早前宣布已離巢TVB的何雁詩，上月跟丈夫鄭俊弘在美國旅行，返港接受隔離21日後，二人出關後就忙著籌備補擺喜酒，因他們感到一周年意義重大，故希望隆重其事。

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延開39席

今日何雁詩和鄭俊弘公布，將在本周日（11月7日）在香港麗思卡爾頓酒店舉行結婚晚宴，並將延開39席，廣邀親友一起分享二人的喜悅。

今次兄弟姊妹團團員包括陳嘉寶（Anjaylia）、賴慰玲（Winki）、吳嘉禧 （Cheronna）、蔡思貝（Sisley）、張穎康、張子丰等等。

同場加映：利愛安訪問

鄭俊弘與何雁詩曾表示結婚後會展開造人大計，在美國放假旅行返港後，何雁詩酒店進行隔離時，曾指自己旅行時食大個胃，並叫大家有心理準備在擺酒當晚見到她以幸福肥身型亮相。

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▲ 近日Step似身形有變。

孕味甚濃

她日前上載慶生日照，留言：「仲有兩星期就到我地補擺酒&1週年紀念日啦❤️ 睇翻上年減左7-8磅，今年都仲未🈶️動力減肥添😆日日都仲大魚大肉緊😁又好多野都未度未諗好😁 好好做一個又chill又fat 嘅新娘（again）好好俾大家睇到我最fat 嘅一面😂❤️」

因身形有變孕味甚濃的Stephanie，就傳出雙喜臨門，不過，她就向傳媒否認，笑指肥了不一代表懷孕。

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▲ 生日照遮肚。（取自IG）

何雁詩又透露，屆時婚宴會分幾區，她也準備好兩套婚紗，並會邀請樂隊演出，她們及親朋好友可以上台唱歌表演盡興。