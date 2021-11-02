【Staycation】荃灣西如心酒店單車樂住宿優惠　每晚$888起免費借單車+延遲退房 【內附連結】

▲ 荃灣西如心酒店推出全新「單車樂住宿優惠」。(酒店提供)

早來的秋意，總想往遠離都市煩囂，往戶外走走享受陽光的美好。荃灣西如心酒店將推出全新「單車樂住宿優惠」，讓全家總動員悠然享受「宅渡假」時光。

酒店將提供3種尺寸的單車供體驗單車樂的住客選擇，適合不同年齡及踏單車經驗的人士，另外，酒店亦會安排安全帽、護膝及護踭等防護裝備，無憂無慮地探索鄰近景點及單車徑。

荃灣的美景為人津津樂道，位於酒店周邊的推介路線來回全長約5公里，由荃灣西如心酒店為起點，經過設有兒童單車徑的荃灣公園及荃灣西海濱單車徑，沿途試著將速度放慢，將青衣、藍巴勒海峽及汀九橋的景色盡收眼底。在荃灣碼頭停下，來回約3小時的探索之旅令人心曠神怡，身心放鬆。

▲ 此「單車樂住宿優惠」，每房每晚由$888起。(酒店提供)

詳情包括：

• 每房由$888/晚起，最少2天前預訂，並須收取加一服務費。

• 酒店高座尊尚行政城景客房住宿一晚（保證免費延遲退房至下午1時）

• 免費借用成人或小童單車2輛共3小時（適用於入住期間之早上9時至中午12時並視乎供應情況而定）

• 入住當日於Nina Patisserie 享用雙人蛋糕及飲品套餐

• 免費使用露天無邊際游泳池*及健身室（視乎情況而定）

* 須於辦理登記入住手續時預約時間

入住日期即日至12月15日，請按此連結預訂。

記者：郭秀芳