【親子創作】秋日天然創作材料枯葉　藝術導師教DIY枯葉拼貼畫

▲ 家長可以趁秋日與小朋友一起製作枯葉拼貼畫。（iStock圖片）

秋風起，即使不到郊外旅遊，只要到公園走一走也會感覺到精神爽利。尤其是這幾日天氣非常好，藍天白雲，加上了濃濃的秋意，令人感覺非常舒服，充滿生氣。

一大清早，我走到公園散步，看見地上有很多不同形狀和大小的枯葉。再仔細看看，它們的顏色也有很大分別；不只有黃褐色，還有深褐色、灰黑色及墨綠色等。眼見清潔工人要把枯葉掃進垃圾桶裏，我又忍不住撿拾了十數片要拿回家。工人用奇異的眼光望着，還問我用來幹甚麼。當然是用來創作啦！枯葉不只是藝術創作的好材料，也是教學可用的好教材。

不過拾枯葉時要小心，我曾有一次給昆蟲咬了一口，令雙手起了紅疹，要看醫生及食藥醫治。又一次試過被蚊子叮至雙腳滿布「蚊爛」，非常痕癢及恐怖。處理枯葉我會先用水清洗，把葉上的污垢或昆蟲洗掉，然後泡水約15至20分鐘，再清洗一次後抹乾，放在太陽下曬一會兒，便可放進雜誌或書本裏壓乾。約經過一星期，枯葉便會被壓平如紙張一樣。但不是每種樹葉都能採用，因有些乾燥後會非常脆弱，輕輕一觸便會斷裂。

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按以往經驗，每塊樹葉在壓乾後顏色都會有不同變化，非常有趣。我會按照樹葉的顏色及質感分類，剪成不同形狀，拼貼出不同的畫面，成為枯葉拼貼畫，又或是在枯葉上繪畫。此外，可以讓學生們繪畫出枯葉形態，又或把它原來的樣貌繪畫出來，認識枯葉的所屬植物，了解它們的生長過程，給學生仔細研究等等。所以我說它是很好的天然教材。

家長及小朋友可以趁着好天氣到公園走一走，在地上收集些枯葉，嘗試枯葉拼貼畫的樂趣。不過要謹記，千萬不要採摘樹上的樹葉，避免破壞環境，齊齊做有公德心的市民。

全文刊於《經濟日報》專欄「惜識童樂」，原題為「天然創作材料枯葉」。

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